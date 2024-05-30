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共機一直越過海峽中線　海外建商趁機催買氣

▲▼ 共軍對台軍演，金門各單位全數出動戒備 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲共軍對台軍演，台灣也出動戒備 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者陳筱惠／台中報導

共軍對台展開軍演，國防部指出，自昨（29日）天上午6時至今天上午6時止，偵獲共機38架次，其中28架次逾越海峽中線及進入北部與西南空域，眼看台海情勢有感升溫，海外不動產業者也借題發揮，搬出匯率優勢、移民政策、奧運題材等吸引高資產族投資海外標的。

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中國持續加強對台軍事威脅，加劇兩岸緊張情勢，專營馬來西亞不動產的格羅地產表示：「高資產族群擔心兩岸地緣政治升溫，可優先考慮馬來西亞置產，馬來西亞擁有龐大華人人口，語言門檻低，加上第二家園計畫（MM2H），可因應兩岸不確定的政治局勢。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲中國持續加強對台軍事威脅，加劇兩岸緊張情勢，馬來西亞業者更趁勢來台催買氣。（圖／BHP集團提供）

馬來西亞建商BHP集團將在台，舉辦新山新案百星匯投資說明會。BHP集團表示，該案位於南馬經濟核心中央商務區內，預計2027年與連接新加坡與新山市的捷運系統（RTS）同步完工。

除此之外，近來台幣對美元升值，強化日本貶值效果，也有日本業者親自來台吸金。日本資產管理公司衛富達株式會社副總松棋太朗表示：「若以大阪市中心主力總價6000萬～7000萬日圓（換算新台幣約1218萬元～1421萬元），現在比去年出手，至少省下新台幣百萬元。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲國際賽事啟動大規模的基礎建設，澳洲業者狹帶奧運題材來台搶市。（圖／Metricon集團提供）

另外，至於遠在南半球的澳洲業者，也挾著2032年的奧運題材來台搶市，澳洲大型開發商Metricon指出：「奧運舉辦前夕，主辦城市都會進行大規模的基礎建設。以2000年雪梨奧運會來說，自1993年來便以年漲幅10%的速度增長，且漲勢延續到奧運結束後數年。」

對此，《住展》雜誌發言人陳炳辰提醒：「投資者在進行海外房地產投資時，仍需充分考慮潛在風險，尤其是新興市場匯率波動劇烈，貨幣貶值可能影響資金的進出和匯兌成本。」

另外，單一市場風險度不低，加上國內過去也曾出現過海外投資破滅等事件，建議投資人除多做功課，也應提升整體投資組合的穩定性。

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關鍵字：兩岸高資產族群海外投資奧運不動產軍演房價投資

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