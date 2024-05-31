房市兩極化　台中首家建商喊：不推2房

▲順天建設（5525）今（31）日召開股東會，會中並通過配發1.8元股利，內含現金股利1.2元、股票股利0.6元。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

順天建設（5525）今（31）日召開股東會，預計下半年推出2案，總銷規模約36億元。觀察市況，順天建設總經理林丙申表示，房市朝向兩極化，房屋成交比高出預期，根據土地性質規劃，2024年將朝自住產品邁進，不推2房產品，做出市場區隔。

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順天建設總經理林丙申說：「目前房地產景氣走強，不外乎與資金充沛呈正相關，以台中房市來說，已經呈現兩極化發展，剛性自住與景氣擴張下獲利的資產族置產，2邊都成為房市發展支柱，這也讓2024年國內預售市場價格將維持在高檔震盪。」

另外，他觀察近2週各地不動產銷售狀況表示：「房市的成交比，從前幾個月的10~12組成交1組，已經降低到4~5組成交1組，這代表從消費者角度上，預期未來房市持續走俏，信心度大增，也因此近期順銷個案多半是總價考量的2房產品。」

▲順天建設董事長柯興樹（左）總經理林丙申（右）認為2024年國內預售市場價格將維持在高檔震盪。（圖／記者陳筱惠攝）

不過對於自家推案佈局，林丙申說：「順天下半年將推出13期昌明段大樓案、太平區新福路透天案，2案總銷約36億元，規劃產品上都將以3房、40坪以上為主。」面對市況是否會擔心銷售速度或市場接受度，林丙申直言：「這是開發商選擇做出市場區隔的代價。」

攤開順天財報去年合併營收50.21億元，合併稅後純益6.8億元，年增11%， EPS（每股純益）來到2.5元，創下5年新高。今日會中並通過配發1.8元股利，內含現金股利1.2元、股票股利0.6元。

2024年可認列建案包含潭子區「順天豐華」、太平區「順天蘊華-別墅區」，子公司北屯區「順天風鈴樹」透天案，預計將挹注營收約40億元。

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