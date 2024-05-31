桃園第一高樓房價再寫新高　屋主大賺逾2千萬出場

▲桃園38層第一高樓屋齡已11年，但寶刀未老，每坪56萬元再創新高價。（圖／ET資料照）

記者項瀚／桃園報導

桃園38層第一高樓屋齡已11年，但寶刀未老，每坪56萬元再創新高價，前屋主陸續脫手，獲利都達2000萬元以上。在地房仲表示，該豪宅相當氣派，買方除具有地緣性的老闆，也包含雙北退休族，畢竟7~8千萬元在台北也難買到百坪豪宅。

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近期實價揭露，38層豪宅、桃園最高建築「中悅一品」19樓戶以1.2億元交易，權狀約230坪，拆算單價56.6萬元，創11年以來最高價紀錄。

另外，該豪宅2戶中高樓層也出現交易，換算單價落在51~54萬元，都持有13年時間，轉手獲利幅度驚人，分別大賺2302、2042萬元。

東森房屋桃園大業加盟店東許麗珠表示，「中悅一品」位於藝文特區，區域開發飽和，富人若要購入百坪豪宅，也大多剩屋齡10年的物件，使得這類型產品保值性高，「買方除具桃園地緣性的老闆，也有雙北退休族群，畢竟7~8千萬元在台北也買不到頂級豪宅。」

▲藝文特區內百坪豪宅的買方，不乏是雙北退休族換屋。（圖／ET資料照）

許麗珠指出，小檜溪重劃區3~4房成交價落在5字頭，而「中悅一品」雖為藝文特指標豪宅，相當氣派，但坪數真的太大，每坪能一舉成交到56萬元確實蠻驚人的，不排除有附帶裝潢到可能性。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨觀察，藝文特區內新案，如預售案「竹城東京都」規劃有中小坪數，基地規模達800坪，位於同德國小第一排，地段不錯，但成交單價落在45~55萬元間，最高也只來到56萬元，而區內10年大坪數豪宅能成交到56萬元，確實不間單。

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