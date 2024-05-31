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【廣編】人口紅利、新案聚焦　鶯歌尖山新商圈店面投資效益高

▲▼鶯歌,尖山新商圈,店面投資,合嘉建設,雙北投資。（圖／合嘉建設提供）

▲位在鶯歌的尖山生活商圈已逐漸將人口聚集此區，未來商圈發展性高。

圖、文／合嘉建設提供

投資房地產是很多人的最愛，特別是在台灣人的觀念裡，根深蒂固的存在著「有土斯有財」的觀念，不過在諸多房地產產品當中，店面投資更是特定資產族群的最愛，近期鶯歌店面產品受到關注，其中聚焦在「尖山新商圈」，預期未來發展潛力不可限量。

新北鶯歌擁捷運及鐵路的建設利多，近年建案銷況都頗為穩健，雖然近期整體供給量不如鄰近的土城、板橋等地，根據統計，上半年推出的 2 個建案，戶數共逾 220 戶，不到半年時間就售完，顯示區內供不應求，特別是尖山新商圈屬於新都心發展型態，加上居住環境舒適，成為大型建商爭相插旗之區段，也吸引不少雙北市外移買盤青睞。

尖山新商圈推案中，就屬「合嘉易居邦NO5家自慢」基地距離全聯最近，下樓就可到達，生活機能極佳，步行約 1 分鐘就到 7-11、全家便利商店、火鍋店、餐廳等日常生活機能便利，據傳康是美也即將在此設立門市；「合嘉易居邦NO5家自慢」基地面積約 468 坪，雙面臨路角地，與這些連鎖名店相鄰，店面自然就成為買家最好的投資標的。

合康建築團隊旗下的合嘉建設，在鶯歌新都心市區的尖山新商圈積極佈局，採造鎮模式開發推出合計多達7期的「合嘉易居邦」系列建案。其中，尖山新商圈由於房價親民，較受到雙北客層青睞，且透過三鶯大橋聯外交通便捷，加上擁有廣闊腹地，近年成為推案重鎮，大部分推案中小坪數為主力，因此，除了既有的近萬戶住宅外，合嘉建設及其他業者將陸續有更多建案推出，建議消費者趁早進駐搶得先機。

關鍵字：鶯歌尖山新商圈店面投資合嘉建設雙北投資

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