瞄準軌道經濟　台南高鐵特區3案總銷175億蓄勢待發

▲高鐵站周邊區域房市擁有軌道經濟優勢，新案蓄勢待發。（圖／記者張雅雲攝）
記者張雅雲／高雄報導
台南受南科效應影響，房市買氣火熱。台南高鐵特區擁有軌道經濟優勢，相較台南市中心動輒4~5字頭房價，加上未來還有不少建設利多，近期成為民眾購屋熱區，下半年有3大指標預售案蓄勢待發，總銷達175億元。
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位於台南歸仁區的高鐵特區開發愈來愈成熟， 晶悅國際總經理劉書宏表示，台南高鐵特區具沙崙智慧綠能科學城題材，附近還有三井OUTLET、交通大學台南校區、沙崙K12雙語學校預定地、大台南會展中心、成大醫療創新園區、歸仁棒球場與運動公園等多項建設，不少建商看好區段發展，積極搶進推案。
▲台南高鐵特區下半年新案。（ETtoday製表）
根據實登，高鐵特區2020年首個進場預售案「國家強棒」，成交均價為20.5萬元，還有1字頭價格，之後房價出現大幅飆漲，目前新案成交價站穩3字頭，由於生活機能還在發展中，買方多以長期置產客為主。
▲台南高鐵特區近期買氣旺，該區指標案陸續進場。（圖／記者張雅雲攝）
隨建設陸續完工，加上相較台南市中心動輒4~5字頭房價，外溢效應帶動高鐵特區買氣提升。麥克威登行銷負責人鍾佳峰表示，近期該區指標案陸續進場，包括6月將公開的「晶悦合一」，採結構中銷售，規劃23~38坪，共410戶，開價36~38萬元，總銷55億元。「達麗世界仁」則是規劃21~54坪，共620戶，總銷80億元，目前潛銷中。
而原定5月進場的福裕預售案「坐忘林」，共326戶，單案總銷40億元，接待中心聘請毛森江建築設計師規劃，因接待中心施工延後，延後至928檔期銷售，光是這3大案，總銷就達175億元，創該區近年推案量新高。
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