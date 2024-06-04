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往返竹市、竹北變快了 ！　台1線替代道路工程決標9月開工

▲台一線替代道路首期工程日前順利完成工程發包，預計在2027年完工。（圖／新竹市政府提供）

▲台1線替代道路首期工程日前順利完成工程發包，預計在2027年完工。（圖／新竹市政府提供）

記者陳致平／綜合報導

由新竹縣市政府攜手辦理的台1線替代道路（118線-台68線）新闢工程近期傳出好消息，首期工程由新竹縣政府於5月順利完成工程發包，預計9月將自武陵路端開始動工，工期約30個月，預計在2027年完工，對此也有不少網友表示，「新豐有漲價的理由了」，「竹北的聯興和麻園里房價會噴？」

新竹市府表示，台1線替代道路工程為新竹縣市整合溝通平台MOU項目之一，完工後將銜接竹市武陵路高架橋，除了舒緩頭前溪橋龐大車流量的壓力外，民眾往返竹北與新竹市區也多了一個快速又便利的新選擇。

▲台一線替代道路首期工程日前順利完成工程發包，預計在2027年完工。（圖／新竹市政府提供）

交通處長倪茂榮表示，目前武陵高架橋僅可通往台68快速道路，台1線替代道路工程完工通車後，利用武陵高架橋往返本市及竹北之車流量勢必增加。

為此，市府將委託專業顧問公司，針對大雅路口、東大路口及中正路口等3匝道處進行流量調查、預估未來車流，並對號誌時制及交通工程進行規劃因應，避免通車後對市區道路及武陵高架橋產生衝擊。

工務處表示，此案路段長度共計1,754公尺，行經新竹縣路段1,274公尺，新竹市路段長為480公尺；且行經竹市路段均為公有地，故竹市無須負擔用地費。

另外，工程費則依路線行經新竹縣、市之長度比例分擔經費，竹市須負擔1億3,705 萬元，市府已配合挹注逾420萬元工程經費，後續將逐年編列相關工程費用辦理。

▲台一線替代道路首期工程日前順利完成工程發包，預計在2027年完工。（圖／新竹市政府提供）

近年來新竹房價飆漲相當快速，竹北的房價更是翻倍，據Q1「政大永慶七都大樓房價指數」和「政大永慶雙北公寓房價指數」顯示，與去年同期相比，2024年Q1七都大樓房價明顯看漲勢，桃園、新竹、台中、高雄年漲幅皆超過1成。其中，新竹縣市房價更是以年漲17.8%居七都之冠。

因此，台1線替代道路工程開工後，可大幅縮短往返新竹縣市的通勤時間，就有不少網友認為，「新竹又有漲價的理由了」，「開通後新豐房市噴發？」，但也有人認為，「如果這條路蓋好了，接上新竹市那端一定會癱瘓...」、「應能大大減少中華路車流，但相對的竹北中華路沿線店家生意多少會少一點，過路客變少了」。

關鍵字：台一線替代道路新竹縣市工程交通

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