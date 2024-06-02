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越南民宿14死！河內清查蝸居租屋市場　消防逃生設備多不足

▲▼越南河內市中敬街（Trung Kinh）小巷子的一棟3層樓長租民宿5月24日凌晨發生火警，造成14人死亡、6人受傷。（圖／路透）

▲越南河內市一棟3層樓長租民宿火警，造成14人死亡、6人受傷。（圖／路透，下同）

文／中央社記者陳家倫河內1日專電

越南河內市紙橋區一棟長租民宿上周發生火警導致14死，官方隨後對轄內租屋市場展開清查，共有3300多個單位提供房子出租，其中超過2800個不合格，消防、逃生設備多不足。

位於河內市紙橋區（Cau Giay）中和坊（Trung Hoa）中敬街（Trung Kinh）小巷子的一棟3層樓長租民宿5月24日凌晨發生火警，造成14人死亡、6人受傷。紙橋區是河內市的文教區，常住居民約30萬人。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，紙橋區政府近日對轄內租屋市場展開清查，結果顯示，紙橋區有超過3300個單位提供房子出租，較2023年增加213個，其中超過1800個為住房、約1500個是住商混合，卻僅153個有租賃登記。

值得注意的是，消防逃生檢查結果顯示，有3170個單位不具備消防車通行條件、近3200個不符合防火標準、近3000個不符合火警系統標準、超過2800個不符合逃生通道條件。

報告指出：「幾乎所有的租屋都只有一條逃生通道，沒有備用逃生路線；一樓的車輛和電動車充電區沒有防火、防煙霧措施；租屋位於狹窄的巷子裡，消防車無法進入。」

▲▼越南河內市中敬街（Trung Kinh）小巷子的一棟3層樓長租民宿5月24日凌晨發生火警，造成14人死亡、6人受傷。（圖／路透）

目前，紙橋區要求業者自行改正，如設置防火、防煙霧區、樓層逃生通道和緊急出口。業者和投資者需為每個房間或每戶公寓提供至少6平方公尺的停車空間，否則必須另外設置停車場。6月30日之後展開複查。

這並非河內市首次要求清查租屋和迷你公寓。2023年9月河內市青春區一棟迷你公寓火警造成56人死亡、37人受傷，市政府事後也曾展開清查，不過8個多月過去，市政府尚未公布結果。

河內市有逾800萬人口，蝸居問題日益嚴重，許多迷你公寓和長租民宿坐落小巷內，且往往伴隨著違章建築，儘管遊走法律灰色地帶，卻因價格低廉，成了外省市流動人口密集居住區域，一旦發生火警，死傷非常慘重。

越南婦女報報導，住在河內市一棟迷你公寓中的梅芳（Mai Phuong）表示，接連幾場惡火奪走數十條人命，「生活在恐懼中似乎已成為我們的常態。」部分居民認為，即使業者增添消防設備，感覺也只是應付檢查。

關鍵字：越南河內租屋房產雲東南亞要聞蝸居

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