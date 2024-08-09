租屋處有小陽台！她猶豫「要買洗衣機嗎」　眾人全點頭：比較衛生

▲原PO猶豫新租屋處是否要買洗衣機。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者郭卉寧／綜合報導

「租房要不要買洗衣機？」一名女網友表示，最近要搬到新住處，且外面有小陽台可以放洗衣機，雖然不想和其他租客共用，但又擔心買了之後，未來畢業或搬家會不好處理，因此非常猶豫。對此，一票網友都直呼：「買！」

原PO在Dcard發文表示，準備要從校內宿舍搬到租屋處，而新住處的外面有小陽台，房東說可以自行購買洗衣機，但她擔心之後的處理會很麻煩，因此陷入猶豫，「不想跟別人共用洗衣機，但怕到時候搬走沒有人想買二手的，畢業很麻煩，有沒有人買過後悔的啊？」

貼文曝光後，不少網友都認為可以買，「可以買小公斤數的5～7公斤」、「一個人用看要不要買小台的」、「可以買便宜的就好，我覺得洗衣機還是自己用比較衛生」、「或可以跟學長姐買二手的，清潔一下就可以用了」、「小公斤數的真的很便宜，一個人的話買5-7公斤就很夠用了」。

也有人表示，如果住學校附近，畢業後可以二手賣出，「買啊～如果住學校附近的話不怕會賣不出去，我當初洗衣機跟冰箱都自己買，畢業後便宜賣，很快就有人來搬走了」；另外，還有人建議先住一陣子再決定是否要買，「先住看看再決定買不買，不然住不習慣很麻煩」、「可以先住一陣子，確定會繼續租再買」。