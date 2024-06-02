雨天是看房好時機！專家：防買漏水屋「這幾處」排水需注意

▲ 通常在陰雨天看屋的人很少，但專家認為，下雨天是看房好日子。（示意圖／Pixabay）

文／CTWANT

近期迎來梅雨季，加上持續氣候變化，雖然連日大雨令人心煩，不過專家卻認為是最好的看屋時機，建議除了觀察屋內角落以及天花板之外，還可到頂樓、地下室等公共空間看排水狀況。此外，也可細看牆面是否有水漬、壁癌、色差甚至青苔等等，多處確認細節，以免砸重金買到漏水房。

房市專家賴志昶表示，連日大雨就是看屋好時機，雨勢較大時，若是屋內結構老化或有缺陷，雨水易從頂樓或牆面滲進屋內，導致牆面或天花板潮濕，或讓其出現有水漬、汙點以及壁癌，甚至直接滴水。此外，若能實際觀察天花板內部狀況，也建議細看是否有出現裂縫、水漬等等。在房屋外觀上，如果是易漏水或潮濕環境，壁面也常有水漬、青苔，在看屋時也可多加留意。

在雨天看屋時，也建議到頂樓平台、地下室停車場等日常易忽略的公共空間，查看社區排水狀況，因為若上述地點排水不佳而出現積水問題，影響層面相當廣泛，且可能涉及眾多社區住戶權益，若有糾紛或纏訟恐怕難以釐清，建議看屋時多加確認。

國內房市老屋比例占多數，且全年氣候頗為潮濕，民眾買房遇到漏水是最常見的糾紛，若與鄰居發生漏水糾紛，依照《公寓大廈管理條例》第12條規定:「專有部分之共同壁及樓地板或其內之管線，其維修費用由該共同壁雙方或樓地板上下方之區分所有權人共同負擔。但修繕費係因可歸責於區分所有權人之事由所致者，由該區分所有權人負擔。」也就是說，若屋內出現地板或管線漏水，修繕費用要由牆壁或樓地板雙方共同承擔。

因此，依法可要求漏水住戶應負修繕之責，若鄰居不予處理，建議住戶可先就目前漏水情況拍照存證，並進行相關檢測與估價，同時寄存證信函要求鄰居修繕，若對方仍執意不理，可向各行政區區公所之調解委員會聲請調解，因漏水糾紛實屬常見，調解委員會多有處理經驗，故一般進行至此多能獲得解決。

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