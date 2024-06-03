「晴空匯」現8千萬求售戶　房仲曝屋主心態：沒要降價

▲新竹市東區指標社區「晴空匯」 於（26日）發生火災。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者項瀚／新竹報導

新竹社區「晴空匯」火災後1週，經查網上查詢待售中，附完整裝潢開價8660萬元。房仲表示，該屋主在2~3個月前就打算出售，火災事件發生後，認為短期內價格可能會不好，但沒有提出降價求售的想法，順其自然慢慢賣。

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新竹市東區指標社區「晴空匯」 於（26日）發生火災，濃煙從地下室上竄到各樓層，影響程度大，各空間燻黑情形嚴重，引發社會高度關注。

事實上，「晴空匯」樓高規劃28層，共有4大棟建築，分成A~D，本次發生火災的為D棟。而綜觀整個社區，共有594戶，觀察《591房屋交易網》只有2戶刊登中，其中1戶受委託的房仲還說：「屋主沒有要賣了，廣告會撤下來。」

至於另一戶位於高樓層，包含6車位權狀177坪，開價8660萬元。進一步觀察刊登資訊，該戶為2戶打通，附有完整裝潢，並強調裝潢價值1700萬元。

▲「晴空匯」高樓層戶以8660萬元開價在網上刊售。（圖／翻攝自591）

房仲A先生透露，該戶位於C棟，屋況沒受影響，屋主無長居於此，2~3個月前已要出售，與本次火災無任何關聯，「社區發生憾事， 屋主也感到相當遺憾，認為價格短期內可能不會太好，但他經濟狀況良好，沒有討論到需降價求售，就自然地慢慢賣。」

A先生說，「晴空匯」的住戶底都頗厚，過去釋出量向來不高，同時間大概就是2~3戶左右待售，而目前據了解就上述1戶委售中。他認為，放長遠光到1年後，火災事件對社區房價不會造成影響，尤其是沒發生事情的A~C棟，未來安全係數想必會提升改善。

住商不動產新竹關埔加盟店東曾文慶認為，當前「晴空匯」的買賣雙方一定會有較大的認知落差，「賣的人覺得，出事在D棟，我這棟又沒影響；買的人就想打落水狗，想得很便宜，預期社區短期內交易量可能將停滯。」

不過，曾文慶強調，本次事件對結構安全沒有影響，市政府、管委會也會嚴格把關，確保未來居住安全，「據我所知，就算是D棟住戶，目前也沒有人急著跳出來要拋售。」

攤開「晴空匯」實價登錄，今年成交單價落在60~63萬元，總價位於3000~5500萬元間。

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