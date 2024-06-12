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換屋族最愛！　「遠雄琢蘊」53坪大3房切進高雄房市真空帶　

▲▼ 。（圖／遠雄提供）

▲「遠雄琢蘊」位於高雄科工特區，全案主打53坪大3房，切進房市真空帶。（圖／遠雄房地產提供）

記者張雅雲／高雄報導

高雄近年受惠台積電、橋科雙引擎，持續創造人口紅利，帶動房市價量齊揚，為了因應高房價，不少建案精簡坪數，降低購屋門檻。「遠雄琢蘊」位於科工特區，主打53坪大3房，切進房市真空帶，以人為本打造寬裕生活尺度，換屋族叫好又叫座，目前銷售約9成。

高雄受惠產業進駐利多，房價、買氣大幅提升，不少預售案規劃20~40坪，2房及小三房成為近年主流產品，建商透過降低坪數，讓總價相對好入手，來降低民眾購屋門檻。但同時也壓縮到真正有換屋需求的自住客，想入手大3房、4房的換屋族，幾乎沒有新案可供選擇。

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▲「遠雄琢蘊」罕見大3房讓買氣大開紅盤，躍居為房市當紅炸子雞。（圖／遠雄房地產提供）

「遠雄琢蘊」大3房能為每個家庭成員間創造更寬裕的「鬆弛感」，父母和子女擁有各自獨立且完整的私領域生活空間，自然獲得高資產族群青睞。

53坪真正大尺度的「正三房」，擁有8大格局優勢，包括（1）格局方正、通風明亮舒適、（2）全室採光，無暗房、（3）樑柱外推，創造室內高坪效、（4）樓層挑高3.4米，感受最減壓的舒展高度、（5）二進式玄關設計，隱私收納兼具、（6）稀有主臥渡假陽台一秒圈粉高端換屋客，創造蒔花弄草、賞景喫茶，恣意悠閒的私享空間視野、（7）訪客動線與起居隱私動線明確區隔，公私領域生活分明，家庭成員洗澡・睡眠不受訪客干擾、（8）家事動線流暢。

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▲「遠雄琢蘊」53坪、大3房，看出去的視野就是正興、民族雙校園景觀，加上自住客多，轉手率低，對房價增值有相當大加分。（圖／遠雄房地產提供）

遠雄房地產行銷經理林克明指出，市中心的發展早、大塊土地稀缺，尤其具公園、學校首排景觀的景觀宅，往往是房價保值最大的條件。「遠雄琢蘊」位於科工館第一排，擁有18公頃遼闊綠意，另一面臨正興、民族雙校園景觀，加上自住客多，轉手率低，對房價增值有相當大加分。

並以豪宅尺度的3.4米樓高，讓室內空間感更開闊，同時大3房正對雙校園和科工館綠帶，周遭視野沒有遮蔽，採光明亮讓空間感更寬裕。

▲▼ 。（圖／遠雄提供）

▲遠雄瞄準換屋族和高資產客群想擁有寬裕生活尺度、追求生活質感提升的購屋需求。（圖／遠雄房地產提供）

此外，林克明表示，為了讓客戶住的舒適安心，「遠雄琢蘊」室內規劃全熱交換器把關空氣品質，並採用許多高科技廠及豪宅建案指名的美國Taylor devices航太制震系統，建置於社區2~11樓，共80支制震器，確保結構安全。

針對自住客最關心的售後保固服務，遠雄建設提出5525三大保固升級，結構安全保固25年、防水保固5年、地壁磚保固5年，延長保固年限，賦予最踏實的安心感。

【遠雄琢蘊】
接待會館：高雄市三民區民族一路50號
預約專線：(07) 380-2538
個案官網：https://www.fgrealty.tw/5zg5ff

關鍵字：高雄房市遠雄琢蘊科工特區大3房

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