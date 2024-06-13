福特斥資307億打造新園區　底特律舊火車站吸高科技人才進駐

▲舊密西根中央車站，成為福特新的科技園區。（圖／翻攝X）



記者張靖榕／綜合外電報導

美國車廠福特最新的「汽車城」計畫，將斥資9.5億美元（約新台幣）翻修底特律的廢棄火車站，重新修建成福特的新技術園區。計畫是將18層樓高的舊密西根中央火車站，周圍27萬平方英尺的面積以及其他附屬設施。福特汽車董事長小福特（Bill Ford Jr.）表示，占地30英畝的園區將成為車廠吸引與留住人才的關鍵。

福特公司耗資9.5億美元重新裝修位於底特律的密歇根中央車站，這座前身為火車站的18層樓建築，曾是該州的地標性交通建築，現在將成為福特的新技術園區。整個園區占地將達到30英畝，命名為「密歇根中央園區」。

福特其實早於2018年就宣布要將車站修建成新的園區，並計劃於2022年開放。然而，由於新冠疫情和車站翻新所需的大量工作，開放時間被推遲。福特將於6日慶祝這座擁有百年歷史的火車站的重新開放。

重啟活動結束後，車站建築的一樓將對公眾開放至6月16日，然後首批商業租戶將於今年秋天開始進駐。這座新園區在福特公司重組業務的關鍵時刻推出，同時也正值許多公司因疫情期間已習慣在家辦公的員工，而試圖縮減辦公空間的階段。

這個新技術園區的啟動對於福特公司來說意義重大，不僅是公司業務重組的一部分，也是其進一步投資技術和創新的重要一步。隨著全球企業對辦公空間的需求發生變化，福特希望這個新園區能吸引到更多技術人才，推動公司的長期發展。

底特律一直是美國汽車工業的心臟，福特選擇在這裡建立新技術園區，象徵著對該市未來發展的信心。密歇根中央車站曾經是底特律繁榮的象徵，隨著這個項目的完成，福特希望它能再次成為該市復興的標誌。

這個項目對福特公司具有重要意義，對於底特律市民來說也是一個振奮人心的消息。隨著車站的重新開放，這座城市的歷史建築將重新煥發光彩，吸引更多的遊客和商業機會，推動地方經濟的發展。