台中燒肉之戰再加1　「總統級」日料店空3年迎新品牌進駐

記者陳筱惠／台中報導

中台灣知名的日式料理「園SONO」於因疫情在2020年上半年熄燈，引起不少饕客哀嚎，同年下半年，這座屋齡69年的日式老屋，被台中海灣國際收入囊中，經過3年如今換上新招牌，將經營頂級燒肉店。信義房屋專家認為，該建物具備獨特性，周邊釋出物件相當稀少，月租金不便宜。

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▲中台灣知名的日式料理「園SONO」在2020年上半年熄燈，時膈3年迎來頂級燒肉店進駐。（圖／記者陳筱惠攝）

位於民權路的「園SONO」在中部無人不知，更有著「總統級日本料理」的名號，不論是前總統李登輝、陳水扁及導演李安、吳宇森、魏德聖等名人都曾是座上賓，連日本人都稱讚不已，政商名流雲集歷史地位相當驚人。

▲「園SONO」在中部無人不知，更有著「總統級日本料理」的名號。（圖／翻攝自Google Maps）

2020年「園SONO」熄燈更引起不少老饕哀嚎，同年下半年，海灣投資以超過1.4億元總價將其收入囊中，空屋3年，如今換上新招牌「羽悦」和牛燒肉店掛上招牌，將經營頂級燒肉店。

羽悦和牛燒肉主理人陳佑銓接受採訪表示：「決定開設燒肉時，就想找有庭園的據點，因此看到SONO幾乎是毫不猶豫，當初為了讓地主同意，甚至帶廚師團隊展現決心。」

▲台中儼然成為餐飲燒肉戰場。（圖／記者陳筱惠攝）

有趣的是，地主不僅同意承租，更因羽悦引進被譽為日本夢幻級和牛的「前澤牛」，因此出錢轉投資。陳佑銓表示：「我們保留外觀致敬原建築的歷史性，內部改裝為現代風格，整體斥資3000萬元以上，更規劃124個座位、5個包廂。」

信義房屋公益忠明店副店長曾志凱分析：「據了解，該土地約佔地200坪左右，因該地點建物的獨特性，加上距離勤美商圈、公益路商圈都不遠，周邊具備特色的物件基本上並沒有釋出，以過去售價來推測月租金大約落在30萬元上下。」

▲台中唯一庭園式燒肉，吸引不少網美踩點。（圖／記者陳筱惠攝）

若以客單價超過2000元來說，如南屯區的位於大墩路、大墩11街交叉口，號稱最難定位的「中山燒肉」，佔據精華角間業者預估月租金同樣30萬元起跳，另外築間餐飲旗下韓式燒肉「紫木槿」同樣月砸60萬元進駐公益路上。

曾志凱補充：「台中儼然成為餐飲燒肉戰場，過去有屋馬燒肉，如今西區、南屯區都有品牌都推出高質量燒肉，客單價最少也得2千元，日前台中引爆和牛過期事件，餐飲業有可能重新洗牌，業者要站穩腳跟除了食材外，服務品質也是相當重要。」

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