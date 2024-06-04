林口、龜山5字頭還能買？專家：未來恐成地板價

▲林口和龜山目前房價上漲，專家表示因過去房價基期低，未來房價仍有想像空間。

圖、文／名緯廣告提供

《平均地權條例》上路後禁止預售屋、新建成屋換約轉售，以自住、長期置產等剛性需求為交易主力的房市結構，讓市場供需與房價漲跌回歸基本面，今年以來，隨著大量抗通膨買盤湧入房市，「強者恆強」的態勢更加明顯，而擁有完善生活機能與發展題材的區域，過去的天花板價，或許會是未來的地板價。

以近年購屋熱點林口、龜山為例，因地理位置與新北相鄰，近年受惠桃園軌道建設持續推進，還有重劃區陸續開發加持，讓預售屋交易呈現多點開花。

其中，緊鄰桃園的新北市林口區，因有產業園區、大型企業進駐等利多話題，家樂福、三井與多間百貨商場的生活便利性，以及學區、公園林立的優質環境條件，都讓在地宜居特性成熟，加上 Tpass通勤月票納入機捷的效應帶動，不僅鞏固了林口應有的價碼，也吸引不少「脫北」購屋客進場，就連鄰近的龜山A7房價也漲勢不歇。

房產專家分析，觀察疫情前2018年的林口、龜山房價，兩處實價上的均價相差不多，每坪僅約2字頭左右，但歷經疫情後的房市多頭，兩處雖各有漲幅，但以林口漲勢最為驚人。2018～2023 年間，林口平均房價漲幅高達34.5%，龜山則在疫情後成長約26.1%，房價漲幅雖略遜於林口，但也相當驚人。

專家表示，由於龜山與林口新成屋定位不同，前者主打首購族群，推案集中於2～3房小宅物件，近年正中市場買盤，且價位親民，又有機場捷運議題炒熱，吸引雙北年輕族群移居。

而林口近年來塑造成為新北新興豪宅聚落，不僅摩天大樓林立，且有不少明星私校在此設校，且房價相較雙北其他行政區更有競爭力，更增添高資產族群移居意願，且在地除有捷運等交通機能，又有知名大型商場活絡商業活動，隨著近期新案推陳出新，成為區域房價大漲的主要原因。

林口以優質環境近年來持續吸引新北高資產族群移居，緊鄰機場捷運A9站的南勢里，目前已是新北市的第一大里，更是2021年新北綜合所得稅中位數中排行最高的「最富里」，在人口紅利加持之下，未來還有林口新創園區、工一工業區等重大產業建設，有望磁吸更多高收入人群的目光，進而推動區域房市熱度。

專家觀察，目前兩處區域新案單價持續創下新高，尤其是龜山，由於首購產品居多，在去年底政府推出「新青安」優惠貸款政策帶動之下，後市頗受看好，加上過去房價基期低，未來房價仍有想像空間。

專家也說，去年林口成屋的整體均價仍在3、4字頭，目前新案都是5字頭起跳，氣候、塞車雖會受到市場來驗，但未來仍有其他優勢加以滿足，已為區域買盤維持基本價格。