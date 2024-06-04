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高鐵沿線價格凹陷區　青埔區外客暴增年年創新高

▲▼桃園,青埔,高鐵,捷運,航空城,房價。（圖／名緯提供）

▲房產業者表示，青埔高鐵特區與全台有史以來最大的開發計畫「航空城」為鄰，是桃園未來的發展重心。

圖、文／名緯廣告提供

雙北市房價居高不下，許多購屋族轉而移居桃園，桃園青埔特區因便利交通更勝雙北近郊，不僅擁有高鐵、捷運的雙軌優勢，加上有桃園航空城這項國家級的旗艦開發計畫加持，成為近年房市熱度最高的區域之一，且當新竹房價開始直追甚至超越新北之後，青埔更成了北台灣高鐵沿線的價格凹陷區，替當地帶來不少竹科外溢客層，區外客占比年年創新高。

作為國家門面，青埔特區重大建設雲集，開發初期即是業界公認房市將開「國際盤」的發展格局，歷經多年發展，如今的青埔也已驗證了當初的市場預期，不少創高價建案的買盤甚至高達8成是區外客，已購客層除了約4成來自雙北市，還有不少是在竹科工作的工程師，以及必須經常往返國外的台商或企業主，桃園在地的區域客反倒成了其中的極少數。

專家表示，青埔發展題材多元，包括高鐵、機捷的軌道建設便捷性，鄰近國門且有航空城計劃塑造區域利多，吸引眾多建商推案並推升房市熱度，且隨著外地買盤湧入，加上近年因通膨、原物料價格上漲以及缺工問題嚴重，今年又將有碳費即將徵收，都使得房價快速上升，最核心的A18站生活圈，近1年預售案平均交易單價更已來到每坪46.9萬元。

房仲業者表示，桃園高鐵站（A18）具有機場捷運與台灣高鐵互相轉乘的交通優勢，是青埔重劃區重要的交通樞紐，站點周邊有華泰名品城、X Park、IKEA等大型複合商場進駐，而國泰人壽也將投入約260億開發高鐵桃園車站特定區，興建辦公、購物商場、星級旅館等商業聚落，商業機能日漸成熟，未來發展可期。

除了價格快速成長，青埔三大生活圈近三年的交易量也能都相當穩健。根據房仲業者提供的成交資料顯示，A17站生活圈每年交易量約500件上下、A19站約1100件，最熱絡的A18站則是每年約有2700件左右成交，特別是2023年下半年開始，房市正式擺脫政府打炒房衝擊，交易量能快速復甦，A18與A19站生活圈的交易年增率甚至高達28.7%與46.4%。

房產業者表示，青埔高鐵特區與全台有史以來最大的開發計畫「航空城」為鄰，是桃園未來的發展重心，近年在高鐵、捷運、商場進駐等利多加持下，不僅讓區域房市很有想像空間，也吸引很自住客與投資客進場買房，也導致區域房價直線狂飆，5年前區域房價平均僅2-3字頭，如今均價已站上4字頭，房價漲勢相當驚人。

不過，雖然青埔仍是不少人桃園買房的最愛，但由於青埔短線價格漲多，目前除已是桃園房價最高的區域外，房價與台北平均7字頭、新北平均4～5字頭差距已逐漸縮小，區域房價近一年漲勢已開始明顯趨緩，預估房價應會呈現盤整格局，是自住客進場議價的好時機。

關鍵字：桃園青埔高鐵捷運航空城房價

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