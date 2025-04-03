資產有限「先買房 or 先買車？」　網秒選：一定排在後面

▲原PO好奇，有小孩的話，要先買車還是買房？（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

在資產有限的情況下，要先買房還是買車呢？近日有網友發文表示，如果手頭資金不足，且有小孩，大家會比較建議先買房還是先買車？貼文曝光後，引發網友討論。

有網友在PTT的home-sale板上，以「房和車的順序」為標題發文，提到他之前在臉書社團看到，有人詢問應該先買房還是先買車？結果有不少人都寧可租屋，然後買好車。但他認為，房價會上漲，而車子明明通常會被定義成負資產。

因此原PO就想知道，如果目前的資金不足，而且又有小孩的話，會優先買便宜的車代步嗎？買車和買房的順序，又要如何決定呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「一定是房，車能用就好」、「稍微有投資觀念的，除非工作是司機，不然車是負資產」、「我這輩子最後悔的就是先買車才買房」、「別鬧了，先買房，車子二手隨便買一台國產，沒有需求甚至租就好」、「我是覺得車是負資產，除非有需求，不然一定是排在後面」。

但其中有網友認為，如果有小孩，確實需要買車，「房100%先，除非有小孩，有小孩的話車子是跟急迫的剛需」、「有小孩就先買代步車就好」、「買房結婚，生孩子買車」。只是也有網友直言，「沒錢買房和買車，幹嘛硬生小孩」。話題引發討論。