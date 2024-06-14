捷運綠線力拚通車G08站！亞昕智慧佈局鎖定小檜溪特區　增值支撐力道最穩

房產中心／綜合報導

台北市核心地區商圈高度集中，使房價居高不下，擁有龐大發展潛力的桃園核心區域人口持續湧入，成為熱門居住新據點。桃園市政府投入重大建設打造嶄新的都會生活圈，其中桃園小檜溪重劃區坐擁黃金交通樞紐，鄰近三鐵共構桃園火車站，加上正在進行的鐵路地下化工程、捷運網絡佈建，捷運綠線G08站更近在咫尺，隨著捷運網絡日趨完善，未來串連雙北、桃園相當輕鬆，近期小檜溪重劃區房價直升，成為置產及買房一族搶先佈局的重點區域。



▲重大建設加持，捷運綠線力拼通車，將是帶動桃園核心區域漲幅的強大動能。（圖／資料照，下同）

桃園的黃金門牌以藝文特區為首，不過因為多大坪數、高總價案，可開發新案不多，單價拉抬上就不比新興重劃區新案。小檜溪重劃區面積雖不大，但規劃十分用心周到，整體開發約12萬坪，坐擁交通便利以及成熟商圈兩大優勢，毗鄰藝文商圈、桃園車站商圈、中正商圈、大有商圈等成熟商業中心，加上有南崁溪河畔景觀為區域增添活力休閒元素。預計於2030年通車的捷運綠線將大幅提升小檜溪的交通便利性，屆時區內居民往返桃園市區及機場將指日可待，現在正是提前佈局的好時機，目前區內新案行情已來到5字頭，後勢看俏！





▲▼JC PARK為小檜溪現行指標購物商場，未來將有國泰商場進駐，將進一步激活整個區域的商業活力。

除了區域環境和交通建設日趨完善，小檜溪重劃區內將迎來重大商業建設，勢必為經濟注入強心針。其中最受矚目的，莫過於位於小檜溪特區商業用地之國泰商場預定地，一旦這個大型商辦新地標落成，將吸引更多企業和商家進駐，為當地帶來源源不絕的就業機會，將進一步激活整個區域的商業活力，帶動消費動能不斷升溫，經濟發展前景一片看好！。

另外南山人壽在桃園尋找新據點時，更是看中桃園小檜溪重劃區的地理位置，鄰近桃園站前商圈、中正商圈與藝文商圈與中正藝文特區等桃園市主要人口聚集區域。大手筆斥資 11.7 億元，進駐桃園小檜溪重劃區內的樓高 22 層的商辦大樓，更可提升此區的商業機能。加上周邊已成熟的商圈，為居民提供多樣的消費選擇，在重大商業建設及完善生活圈的加持下，優質的生活環境和商業氛圍吸引更多人潮湧入，生活機能也將大幅提升，成就區域房市新高峰。

▲小檜溪地理位置精華，周遭現有生活機能豐富，又擁有相對特別的綠意水岸環境，亞昕即將於此推出第三期壓軸匠作。

小檜溪重劃區的生活便利性極佳，又有5座親水公園綠地環繞優勢，未來捷運通車後更有巨大的發展潛力，吸引許多大型知名建設公司目光，名符其實成為品牌建築殿堂，亞昕集團於雙北深耕多年，版圖擴及台北大安區、大同區、新莊副都心、林口、桃園、苗栗一路至台中，一直以來擇地佈局眼光精準，現於小檜溪重劃區內已有「亞昕向陽」、「亞昕一見」，據了解，亞昕將在小檜溪重劃區推出第三期壓軸匠作，以極佳地段成就獨有的「亞昕城」。

亞昕三十年延續其一貫「日本職人監造」的高品質建築風格，將在基地面積700多坪的土地上，打造2-4房的理想家居，從外觀、室內規劃、標準配置等打造出極具注重細節和居住舒適度的新案，也維持選地到售服一條龍服務，以最優質的生活環境，提供最宜居的居住條件！

▲亞昕即將於小檜溪特區推出第三期壓軸匠作。

重劃區通常是新開發區域，具有長期發展潛力，只要經濟持續向上，相對來說抗跌保值，小檜溪重劃區隨著重大建設和交通設施的逐步完善，發展潛力無限，未來，這裡將成為桃園市最具吸引力的居住區之一，為居民帶來更高的生活品質與增值空間。

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