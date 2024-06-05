台中小套房1萬2！內行驚見「無敵1條件」：租金不是問題

▲台中北屯狹長套房，全新裝潢租金1萬2000元。（圖／翻攝爆廢公社）



網搜小組／劉維榛報導

看到全新裝潢、採光與獨洗的物件，確實真的不便宜！一名網友感嘆，在台中北屯區看到一間明亮獨洗套房，開放能養寵物，但狹長的格局要1萬2000元嚇壞他，「所以說快要連房都租不起的傳聞是真的！」文章引發千人討論，有內行人直言「只要開放養寵物，租金就不是問題！」

一名網友在臉書《爆廢公社》表示，在IG滑到一間套房，是長方形的格局，寬度只有一張雙人床的大小，附有電視、冰箱、沙發與書桌等，主打全新裝潢、有陽台獨洗空間、採光明亮，以及「可寵清2000先收」，月租金要1萬2000元。

最重要的部分，月租金要1萬2000元，且還列一條「禁報稅補助」，這讓原PO嚇到吃手手直呼，「所以說快要連房都租不起的傳聞是真的！」

底下網友熱議，「禁報稅補助這點違法了」、「台中6000元比這大的滿街是，這價格還願意租的人，也是他的選擇了」、「禁報稅先檢舉啊」、「台中一堆北爛價，而且還要收一半仲介費」、「12000元可以租一整棟欸，我家就12000元，在台中南屯近文心秀泰，而且禁補助違法吧」、「12000元...在嘉義都可以租到整層樓的套房了，郊區一點還可以租整棟透天的」。

但也有人認為，破萬元租金已成了市場趨勢，「有獨立洗衣機，有陽台+可寵物還市區，如果不是大學附近，這價格好像差不多」、「但裝潢採光很好耶，算有良心」、「我喜歡獨洗的，因為這樣比較衛生，如果同層的不衛生，時不時就要清槽」、「租金只會越來越貴，北屯12000元差不多，我上個月知道南屯一房一廳就960萬成交，我超級無言，但...就是市場」。

另有網友說道，「這些都知道很難租出去，所以都會開放寵物，台中超多可以養寵物的物件都長這樣，有夠小」、「只要開放養寵物，租金就不是問題」、「能住寵物就很好租了...幫家人找房最難找的就是寵物能養這點」。