上市櫃建商「負債比過高」惹議　分析師提一原因：不要怕

▲近日上市櫃建商負債議題掀起熱議，就有粉專直言不少公司負債比過高。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／綜合報導

近日上市櫃建商負債議題掀起熱議，有粉專直言不少公司負債比過高，台灣版恆大風暴成形。不過分析師表示，建商負債比7~8成都屬合理，不需過度擔心。另外信義房屋專家補充，建商希望上市櫃的原因，除了對品牌信譽提升，還有籌資管道多元。

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近日臉書粉專「打炒房聯盟」發出一篇貼文，列出各大上公司的負債總額和負債比，三圓、士開、新潤、富宇、亞昕負債比超過8成，另也有不少公司超過75%，此外也點名興富發負債比75.7%，負債總額高達1470億元。

該粉專指出：「台灣版恆大風暴成形，試問這種財務結構，你敢付訂金預購產品，然後相信五年後會準時交給你？」

此外粉專也提到，其中合約負債指的是，當建商收到消費者訂金，房子蓋完之後要拿房子還給消費者，越高反而代表預售屋銷售的情況越好，但列出富宇合約負債僅18億元、新潤僅36億元、亞昕僅67億元、興富發僅166億元等等。

分析師丁彥鈞表示，營建業本就是負債比較高的行業，建商透過銀行融資、發債等方式，購置土地推案，房市景氣好，房價持續上漲時，就會賺大錢，「通常負債比7~8成是合理範圍，只要房價沒有大規模下降，不需過度擔心。」

丁彥鈞說，用最簡單的量化概念概抓，假如一間公司負債比8成，代表房價與地價若下跌2成，該公司就可能破產，但以國內的金融結構來說，下跌2成幾乎不太可能。

▲以國內的金融結構來說，房價、地價下跌2成幾乎不太可能。（示意圖／ET資料照）

另外，建商的負債中除了融資借款、合約負債，還有所謂的應付款項，也就是該給承包廠商的錢。丁彥鈞觀察，近3年房價漲幅遠高於營建成本，也代表近期、甚至未來建案完工交屋時，建商的毛利增加，更無所謂倒閉風險。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德補充，建商最怕的就是現金流軋不過，景氣不好時，資產賣不掉，就可能有倒閉風險，因此建商希望上市櫃的原因，除了品牌信譽外，還有籌資管道多元，像是現金增資、發債，而未上市的小建商缺錢時恐怕就只能跟大股東要，或是去民間借款。

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