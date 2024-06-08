ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

上市櫃建商「負債比過高」惹議　分析師提一原因：不要怕

▲▼美股給力科技類股走高，台股2/11早盤勁揚逾80點開出，盤中緩步走揚漲幅接近百點。（圖／記者湯興漢攝）

▲近日上市櫃建商負債議題掀起熱議，就有粉專直言不少公司負債比過高。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／綜合報導

近日上市櫃建商負債議題掀起熱議，有粉專直言不少公司負債比過高，台灣版恆大風暴成形。不過分析師表示，建商負債比7~8成都屬合理，不需過度擔心。另外信義房屋專家補充，建商希望上市櫃的原因，除了對品牌信譽提升，還有籌資管道多元。

《地產詹哥老實說》EP208／資深包租公曝挑屋秘笈　神操作「年投報30%」

近日臉書粉專「打炒房聯盟」發出一篇貼文，列出各大上公司的負債總額和負債比，三圓、士開、新潤、富宇、亞昕負債比超過8成，另也有不少公司超過75%，此外也點名興富發負債比75.7%，負債總額高達1470億元。

該粉專指出：「台灣版恆大風暴成形，試問這種財務結構，你敢付訂金預購產品，然後相信五年後會準時交給你？」

此外粉專也提到，其中合約負債指的是，當建商收到消費者訂金，房子蓋完之後要拿房子還給消費者，越高反而代表預售屋銷售的情況越好，但列出富宇合約負債僅18億元、新潤僅36億元、亞昕僅67億元、興富發僅166億元等等。

分析師丁彥鈞表示，營建業本就是負債比較高的行業，建商透過銀行融資、發債等方式，購置土地推案，房市景氣好，房價持續上漲時，就會賺大錢，「通常負債比7~8成是合理範圍，只要房價沒有大規模下降，不需過度擔心。」

丁彥鈞說，用最簡單的量化概念概抓，假如一間公司負債比8成，代表房價與地價若下跌2成，該公司就可能破產，但以國內的金融結構來說，下跌2成幾乎不太可能。

▲▼ 台北市大安區仁愛路三段一處工地26日下午發生工安意外 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲以國內的金融結構來說，房價、地價下跌2成幾乎不太可能。（示意圖／ET資料照）

另外，建商的負債中除了融資借款、合約負債，還有所謂的應付款項，也就是該給承包廠商的錢。丁彥鈞觀察，近3年房價漲幅遠高於營建成本，也代表近期、甚至未來建案完工交屋時，建商的毛利增加，更無所謂倒閉風險。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德補充，建商最怕的就是現金流軋不過，景氣不好時，資產賣不掉，就可能有倒閉風險，因此建商希望上市櫃的原因，除了品牌信譽外，還有籌資管道多元，像是現金增資、發債，而未上市的小建商缺錢時恐怕就只能跟大股東要，或是去民間借款。

《地產詹哥老實說》EP208／資深包租公曝挑屋秘笈　神操作「年投報30%」

信義房屋更多相關新聞

關鍵字：營建股建商上市櫃負債比負債過高分析師丁彥鈞信義房屋曾敬德

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

上市櫃建商「負債比過高」惹議　分析師提一原因：不要怕

近日上市櫃建商負債議題掀起熱議，有粉專直言不少公司負債比過高，台灣版恆大風暴成形。不過分析師表示，建商負債比7~8成都屬合理，不需過度擔心。另外信義房屋專家補充，建商希望上市櫃的原因，除了對品牌信譽提升，還有籌資管道多元。

3小時前

50年便當店老闆退休　在地：月賣738個店租就回本

「正園便當」是高雄在地50年的人氣便當店，一個便當只要65元，招牌羊肉燴飯更是不少高雄人國高中時代必點的午餐便當。近期傳出老闆退休店面盤讓，若以隔壁相同條件店面、月租金4.8萬元換算，月售738個便當店租就回本。信義房屋專家表示，商圈空租率低。

5小時前

租屋好難！他問9間套房有8間釣魚　剩下1間還抬價

房價漲，但租屋市場也風起雲湧，就有一名就讀中部即將升上大二的學生，因宿舍無法居住，預算萬元想在校園周邊找套房，豈料，搜尋租屋平台，花了一整天卻差點發瘋，打了9間電話，有8間都是用美照釣魚，僅剩1間現場看完竟加價。

8小時前

大樓有「一條龍服務」增值性更好？全場吵翻：要看1條件

不少人買房除了自住，也會考量增值性，但到底應該選透天還是大樓？一名網友就說，雖然自己偏好住透天，但感覺現在越來越多人偏好大樓一條龍的服務，因此買房時很猶豫是不是應該買大樓會比較增值？對此，信義房屋專家表示，大樓和透天各有各的市場，但如果透天有改建潛力，增值性會更高。

9小時前

訂房突多「1步驟」！她怕詐騙沒照做　下秒房間被取消了

不少人會利用訂房網站訂房，沒想到卻遇到問題。一名女網友表示，日前用Agoda訂房，後續收到一封電子郵件，要她拍信用卡封面核實身分，因為她懷疑是詐騙，所以沒有照做，沒想到後續房間卻被取消，聯絡客服也無法恢復，讓她相當傻眼。

10小時前

陳炳辰／房市失速列車　踩破門檻搶房「你上車了嗎？」　

房市熱況印證在各項數據，從移轉棟數、房貸餘額、房產稅收、實價揭露價量等，《住展》雜誌長期關注新屋指標的風向球，也出現16年大驚奇房市，近期彙整雙北市新開案，不到半年建商就在臉書宣布售罄新案一共12案。其中更有創下新莊單坪8字頭天價的建案入列。

10小時前

富人家族一次買2戶創Q1最貴單價　新板特區豪宅熱度升

台股受惠AI產業漲勢連連，股市興旺帶動房市，實價揭露板橋豪宅「謙岳」高樓層交易1.35億元、單價87.7萬元，創該社區成屋10年以來的單價新高。

12小時前

新大樓疑「擋住富士山」7月交屋喊卡！　建商申請作廢全拆了

日本東京都國立市一棟10樓住宅預定7月交屋，但建商日前向國立市申請廢止建設。建商表示，拆屋理由是此樓房對周邊帶來影響，思慮欠周。有日媒指出，似乎是因為此樓房遮蔽了富士山美景。

13小時前

輝達研發中心傳落腳南港　潤泰新：無法回應傳聞

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，輝達的研發中心可能靠近台北附近，今天傳出設點位置在潤泰新位於南港的「潤泰玉成辦公大樓」；潤泰新指出，無法回應市場傳聞，以公開資訊觀測站公告為主。

18小時前

宏碁創辦人快閃台中　施振榮笑談：今天不逛夜市

由於COMPUTEX台北國際電腦展，近日包括 NVIDIA 執行長黃仁勳、AMD 執行長蘇姿丰、美超微執行長梁見後等科技巨擘齊來台灣，引起全民高度矚目，而命名COMPUTEX的宏碁集團創辦人施振榮今客座台中，談二代接班話題之餘也笑稱：「我沒有要逛夜市！」

6/7 17:14

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

訂房突多「1步驟」！她怕詐騙沒..

輝達台灣分公司新址曝光！　斥2..

租屋好難！他問9間套房有8間釣..

輝達研發中心落腳南港？潤泰新：..

陳炳辰／房市失速列車　踩破門檻..

北漂男砸大錢買到凶宅！監視器拍..

開明高職校地「競爭激烈」　海悅..

嫌客戶要求太多！包工竟用「三秒..

往返竹市、竹北變快了 ！台1線..

50年便當店老闆退休　在地：月..

ETtoday房產雲

最新新聞more

上市櫃建商「負債比過高」惹議　..

50年便當店老闆退休　在地：月..

租屋好難！他問9間套房有8間釣..

大樓有「一條龍服務」增值性更好..

訂房突多「1步驟」！她怕詐騙沒..

陳炳辰／房市失速列車　踩破門檻..

富人家族一次買2戶創Q1最貴單..

新大樓疑「擋住富士山」　建商申..

輝達研發中心落腳南港？潤泰新：..

宏碁創辦人快閃台中　施振榮笑談..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366