花蓮建商捲款落跑　吉安「綠野仙蹤」整棟2.6億將法拍

▲2024年5月在花蓮爆出在地老牌建商太極地產，於預售屋交屋前夕欠款跑路，全案進入法拍程序。（圖／翻攝自售屋網）

記者陳筱惠／綜合報導

2024年5月在花蓮爆出在地老牌建商太極地產，於預售屋交屋前夕欠款跑路，讓已經付了錢的買方卻無法入住，甚至傳出「一屋多賣」，經查，整棟建物目前將於6月4號進入首拍，該案「綠野仙蹤」整棟底價2.61億元。

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當時一名已購戶以總價590萬元交易，在4月7日付完120萬元頭期款、正準備搬入新屋前夕，卻在8日交屋當天突然被代書告知，因為建商「太極建設」涉嫌積欠千萬債務潛逃海外，房子已經被扣押，已購戶求償無門。

更惡劣的是建商疑似「一屋好幾賣」，讓受害者超過60人，經查，該建案共計60戶，其中15戶完成交屋程序，剩下的45戶則是全數落入法拍程序，而根據法拍筆錄記載，法拍戶的鋁門窗、水電、消防等設施已經全部拆光光，且為同一標，底價2.61億元，拆算每建坪約20萬元。

寬頻房訊發言人徐華辰表示：「該案結構體已經完成，屬於來不及交屋，建商就跑了，查封人除了債權人外還有花蓮信用合作社與中租，此次為45戶一起綁標，根據過往經驗來說一般購屋族難以有這種財力，同業接手機率高，對於預售已購戶來說，假設脫標可能還是要面臨求償無門狀況。」

▲以清償來說是看抵押順位，不論是土建融、企業借貸，最後的順位才會是終端消費者。（圖／翻攝自Google Maps）

從此次個案來看，徐華辰說：「以清償來說，是看抵押順位優先清償，不論是土建融、企業借貸，最後的順位才會是終端消費者，而目前花蓮吉安鄉房價落在25萬元上下，以此筆20萬元左右的成本，不見得一拍就順利標出，可能等二拍一坪降至16萬元時才有進場空間。」



徐華辰表示：「過去也有案例，是整批爛尾被台灣金服吃下，後續當作平價宅推出，只要當地還是有新屋需求，其實不難銷售，尤其是目前建築成本居高不下，出脫機率不低。」

據了解，「太極建設」由負責人于大鈞在2002年創立，由於價格普遍低於行情，往往建案一出就會銷售一空，除了是花蓮當地相當有名的老牌建商之外，吉安火車站前地標太極天地也是旗下建案之一，事發後卻已經悄悄改名為「天地心建設」。

此次天地心建設也同樣在清償列表內，太極建設事前「刻意不告知」要簽「履約保證」利用漏洞捲款，全向科技房產中心總監陳傑鳴提醒：「目前預售屋的履保機制，對於防範建商惡意倒閉並沒有太多防範辦法。因此，避開一案建商，挑選過去推案有口碑、財務體質良好的大品牌建商會相對有保障。」

另外，注意合約內的履保機制，以價金返還最佳，如果房子沒蓋好，錢都拿得回來。但如果不是，就需注意是否有建商跑路後的續建機制。

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