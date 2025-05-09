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Q1開工量年增32%　住商：建商頂壓力「不得不開工」

▲▼ 大同區施工建案,北市開工,北市工程,北市工地,開工量。（圖／記者張菱育攝）

▲Q1不含農舍的住宅開工量達3萬3232宅，較2024年同期的2萬5168宅增加約32%。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

Q1不含農舍的住宅開工量達3萬3232宅，較2024年同期的2萬5168宅增加約32%。專家表示，往前推開工限制的前18個月，為2023下半年，適逢新青安政策，吸引大批業者推案，而如今雖面臨打房，但無奈之下只得開工。

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住商機構統計內政部數據，Q1全台不含農舍之住宅量開工量達3萬3232宅，此規模堪比2022、2023年的房市旺季，較2024年同期的2萬5168宅增加約32%。

其中，四都開工量呈現年增，尤以新北市成長最為明顯，Q1工量高達6899宅，較去年同期大增246.7%；高雄則從4501宅上升至7654宅年增率達70.1%，另外台中也增加超過5成，桃園則小幅增加6.6%。

▲▼ 。（表／住商整理）

▲六都暨全國歷年第一季開工數統計。（表／住商整理）

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示：「據央行規定，業者購地後需於18個月內開工，以此推算此波開工潮起始於2023年下半年之後的推案，當時適逢新青安政策，吸引大批業者進場。」

徐佳馨接著說：「歷經2024年打房，房市急凍，業者雖想繼續延後開工，但受限於限期壓力，無奈之下只得開工，因此造就這一波開工潮。」

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶補充：「今年初，尤其是3月時，是美國尚未發起關稅戰前，房市逐漸有打底回溫趨勢，同時近年來低首付、工程期零自備款逐漸成為預售案潮流，此類建商初期預售所獲得金流減少，為不影響後續銷售，延不得再延，因此讓建商願在年初果斷開工。」

至於新北開工量增加最多，賴志昶表示：「主因為區域近年來受惠於重劃區議題，加上軌道經濟加持，磁吸首購族群移入，加上地區吸引各大建商齊聚插旗，第一環行政區爭先創造不少高單價新案，也加深開發商推案信心。」

至於高雄，開工量體則創下近10年來新高，賴志昶表示：「主因為區域受惠於半導體龍頭進駐等因素加持，區域房市前景頗受市場看好，同時在地包含捷運、輕軌等機能日漸齊全，加上高雄在地觀光資源日益蓬勃，更加大建商進場意願，讓在地品牌在房市趨冷情況之下，仍是大膽開工。」

《住展》雜誌發言人陳炳辰補充：「過去房市暢旺時，新案供給多，甚至加上產業園區積極擴廠，開發商遇到搶人大戰，比較會出現延後開工的現象，如今雖市場上確實不少開工與銷售同步，特別是重劃區多可同步執行，至於先開案、再開工，兩者時間差不多抓在半年左右，比較不會再有遞延的狀況發生。」

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關鍵字：建案開工動工房市住商不動產住展陳炳辰

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