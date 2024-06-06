限貸困不住「新竹有錢人」！在地人：只要高興可以全款買房

▲新竹房市水漲船高。圖為六家車站。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

新竹人有錢的程度令人驚呆！一名「房地產收藏家」發文直呼，現在竹北滿大街都「億來億去」，「你路上隨便抓一個不起眼的路人伯伯，都可能是超級有錢人。」而且有錢人的錢實在太多，不買房不知道要買什麼，「限貸我覺得用處不大，很多有錢人只要高興，可以全款買。」

粉專「永恆的價值-桃竹房市筆記」由一位房地產收藏家經營，他5日發文直呼，「新竹人實在太有錢了！台積電吃到AI紅利，現在竹北滿大街都是億來億去，你路上隨便抓一個不起眼的路人伯伯，都可能是超級有錢人。」而且有錢人的錢實在太多了，不買房不知道要買什麼。他認為限貸的用處不大，因為很多有錢人只要高興，可以全款買房。

他指出，年薪174萬只是竹北的平均數，碩士剛畢業2年就年薪200萬的工程師有一堆，最近就遇到一對不到30歲的年輕情侶找他諮詢買房，前陣子還在連鎖咖啡廳聽到旁邊桌路人聊生意，「都是一億起跳，嚇得我心驚肉跳。」不禁感嘆，自己在竹北其實就是窮人，還用hashtag打趣「#年初不買房年底又白忙」、「#賺錢不買地退休輸學弟」。

※本文獲「永恆的價值-桃竹房市筆記」授權引用。