陳炳辰／房市失速列車　踩破門檻搶房「你上車了嗎？」　

▲房市失速列車疾駛，踩破門檻搶房「你上車了嗎？」（圖／示意圖）

文／《住展》雜誌發言人陳炳辰

房市熱況印證在各項數據，從移轉棟數、房貸餘額、房產稅收、實價揭露價量等，《住展》雜誌長期關注新屋指標的風向球，也出現16年大驚奇房市，近期彙整雙北市新開案，不到半年建商就在臉書宣布售罄新案一共12案。其中更有創下新莊單坪8字頭天價的建案入列。

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搶房亂象 打房政策沒放眼裡

在政府大力掃蕩查緝下，目前所謂哄抬房市話術與行銷方式，如今官宣完銷、倒數，搭上現場銷售人潮，市況也推測應有一定真實性。這一現象，卻更血淋淋呈市況呈現「天打雷劈也要買」的熱度。

位於桃園門牌的龜山、廻龍、青埔各有新案於網路上直擊案場熱鬧人氣；也有台中市潭子區新案傳出需搭配大坪數才得購置小宅的配貨機制；而必須使盡渾身解數與銷售人員打好關係才買得到房，或搶得早鳥先機，更已屬尋常。

所謂居住正義蕩然無存，只顯示出財富分配不均、大玩槓桿投機、賣方一定程度操控市場的不對等情形，各項抑制房市的調控政策如同虛設，市場放不放在眼裡，答案昭然若揭。

而造就現況的原因，除了動輒個位數、或僅百分點的低首付行銷策略，等同建商代墊頭期款讓你買房；而史上最殺貸款方案新青安，貸款千萬元，還只要不到1.8%利率，分40年還再提供5年寬限期。

▲「上有政策、下有對策」成功完勝史上最強打炒房政策《平均地權條例》。（圖／示意圖）

但更進一步來說，創造出踩破門檻的購屋方式，當然是在於國內資產結構性的失衡，於是一群過去買不起的民眾，或是著眼於更好入手的投資客大舉出籠，而台灣在無法有更多元的方式推升資產價值，也只能讓市場眼光都放在不動產上。

▲《住展》雜誌發言人陳炳辰提醒消費者出手前多想2分鐘，持有成本愈增，溫水煮青蛙的風險也愈濃。（圖／陳炳辰提供）

炒房不是不打 只是時候未到？

央行在3月底曾讓眾人跌破眼鏡的逆風向升息，儼然透露一切都看在眼裡，只是頗有輕輕放下「僅為警示」的意味，是否真放任房市失速列車一路前行？

不過，要注意的是，6月底將再次迎來房市最大變數的央行理監事會議，有無又一次升息不見得是觀察重點，是否會啟動新一輪的房市調控，如加強特定區域限貸壓力、取消第二屋切結配套、下修豪宅標準，甚至其他更有想像力的措施都有可能，還是提醒消費者出手前多想2分鐘，持有成本愈增，溫水煮青蛙的風險也愈濃。

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►陳炳辰小檔案

現職：《住展》雜誌發言人

經歷：全球居不動產情報室總監、台灣房屋智庫經理、群義房屋總經理特助、天下雜誌行銷部副主任、台新銀行個授處資料分析部襄理

學歷：台北大學社會學研究所