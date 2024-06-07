政策「打住不打商」　國揚主攻2大廠辦總銷近140億

▲國揚實業（2505）今（13日）舉行股東會。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

房市火燙，央行可能在下周再祭出信用管制措施。對此，國揚總座彭邵齡受訪時表示：「為什麼股市那麼熱，就沒有人打股票？」她進一步表示，高價宅限貸迫使民眾只能買小宅，使居住環境沈淪，為此還有人選擇2戶打通，但又碰上第二戶限貸。

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國揚總經理彭邵齡表示，央行選擇信用管制會讓居住環境往下沈淪，像是高價宅限貸逼迫大家得去買小房子，也逼迫建商只蓋小宅，且造價更高，這並不是合理的好現象，「為此有客戶只好選擇2戶打通，但又碰到第二戶限貸的問題。」

房市火熱，央行該出手降溫嗎？彭邵齡語帶無奈，回應：「那為什麼股市那麼熱，就沒有人打股票？而且賺錢還不用繳稅。」她認為，政府的居住政策應該要在社宅、租屋等面向達到一個比例，並讓其他消費者按自己的能力條件，選擇適當的房子。

彭邵齡表示，現在根本沒人在「炒房」，預售屋禁止轉約，又有高額的房地合一稅，買了預售屋後，大多等交屋5年後才出售，市場上的投資客都是以「保值」的心態目的在買房子。

而關於房價持續上漲，彭邵齡強調，就是因為土地、營建成本不斷走高，且沒人出手抑制，以國揚北市都更案為例，規劃RC，12年前每坪發16萬元，現在漲到28萬元，還找不到工人。

彭邵齡表示，政府政策「打住不打商」，這也是國揚積極轉型、把焦點放在廠辦市場的原因，目前比例已增加到50%，廠辦樓層較低，開發興建期短，利息支出較少，因此毛利表現也會比較好。

彭邵齡認為，住宅產品還是要做，但基於土地取得成本高，興建與交屋期長等因素，買地推案投報率根本划不來，國揚也依循這方向，開發上主要走都更、合建。





▲國揚手上有4案興建中，將陸續在這4年完工入帳。（圖為「國揚吉麟」／記者項瀚攝）

國揚今（7日）召開股東會，2023年由於完工空窗，營收僅7.35億元，創2010年以來新低，稅後淨利3.04億元，EPS（每股純益）為0.8元。會中並通過配發現金股利0.4元。

國揚手上有4案興建中，陸續在這4年完工入帳，分別是內湖區「國揚洲際企業總部」總銷70億元、台南「美地莊園（翡翠森林四期）」總銷30億元、三重「國揚數位科技大樓」總銷68億元、中山「國揚吉麟」總銷25億元。

國揚實業財務處協理王正怡表示，國揚今年將推出5大案，分別是「新店寶元案」、「基隆早安國揚二期」、以及汐止、土城、新店廠辦案，但目前都在請領建照中，總銷數字尚未估算。

▲國揚近年完工個案整理。（表／記者項瀚製）



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