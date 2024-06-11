ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

全台最大燒肉店設計師操刀　美術館別墅竟設「天空步道」

▲▼ 美術館,羅耕甫,透天, 。（圖／記者張雅雲攝）

▲美術館特區是目前高雄房價最貴的區域，有屋主不怕麻煩自地自建，並請來燒肉南霸天「碳佐麻里」的設計師羅耕甫操刀。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

美術館特區是高雄房價最貴的區域，早期推案以透天為主，現在看來有不少超狂別墅，最厲害的是，竟然有屋主不怕麻煩自地自建，並請來燒肉南霸天「碳佐麻里」的設計師羅耕甫操刀，雖然從外觀看起來相當低調，卻在客廳挑高6米，規劃天空步道，整棟要價1.29億元。

《地產詹哥老實說》EP208／資深包租公曝挑屋秘笈　神操作「年投報30%」

這棟別墅位於高雄美術館特區靜巷，從外觀看以黑白兩色為主，相當低調，建築師大有來頭，屋主當初為了三代同堂，特地自地自建，找來橙田建築│室研所的羅耕甫規劃，他在南部最知名的代表作，就是燒肉南霸天碳佐麻里的燒肉店。

▲▼ 美術館,羅耕甫,透天, 。（圖／記者張雅雲攝）

▲從外觀看以黑白兩色為主，相當低調。（圖／記者張雅雲攝）

該棟透天為地上5樓，地坪55坪、建坪211坪，屋齡10年，面寬7.2米，共有7間房，每間都是套房，並搭配電梯，建築成本屋主則願不透露。

負責銷售的住商不動產高雄五福加盟店執行長林治域指出，羅耕甫的建築特色就是採黑白色外觀，搭配景觀陽台融入自然植栽，不但自然、光影搭配協調，也透露出低調奢華的感覺。

且整棟透天自地自建，由羅耕甫親自監造、挑選建材、室內裝潢，慢工出細活花了2~3年才完工，林治域笑稱，以10年前的透天興建速度，若是建商推案差不多已經推出2案。

▲▼ 美術館,羅耕甫,透天, 。（圖／記者張雅雲攝）

▲客廳特別挑高6米，有一整面挑高的大片玻璃窗，設置超狂的透明天空步道。（圖／記者張雅雲攝）

配合屋主職業需求，1樓一進來就是接待區，後方則有辦公空間，並可併排、前後停4輛車。

與一般透天別墅的規劃不同，為了符合三代宅的概念，整層客、餐廳拉高到5樓，客廳特別挑高6米，有一整面挑高的大片玻璃窗，白天陽光充足時，空間瞬間明亮清透，模糊室內與室外空間的界線，也是羅耕甫一貫的特色。

並在挑高空間設計獨立夾層，規劃音響室、紅酒區，特別的是，在室內設置超狂的透明天空步道，看著腳底下的透明玻璃步道，視覺穿透感相當有趣，還能延伸視覺尺度展現設計童心。

▲▼ 美術館,羅耕甫,透天, 。（圖／記者張雅雲攝）

▲連衛浴都是由羅耕甫挑選的壁面瓷磚，每間都有不同變化。（圖／記者張雅雲攝）

2、3樓是2間套房，4樓則是整層主臥室，連每間衛浴都是由羅耕甫挑選的壁面瓷磚，每間都有不同變化，充分展現羅耕甫美學。同時把鈦元素融入整棟建築，包括鍍鈦修邊、電梯、開關面板的地方，都是同一風格，低調襯托豪宅質感。

屋主透露，這間原本是要用來傳家的三代宅，因另有生涯規劃，因此委託房仲出售。林治域分析，以目前的美術館特區土地價格、營造成本來看，很難再有這類透天產品，尤其美術館特區金字塔頂端的豪宅客，只會看「喜不喜歡」，價格反而不是優先考慮的重點。

《地產詹哥老實說》EP208／資深包租公曝挑屋秘笈　神操作「年投報30%」

關鍵字：美術館特區高雄透天別墅羅耕甫自地自建

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

全台最大燒肉店設計師操刀　美術館別墅竟設「天空步道」

美術館特區是高雄房價最貴的區域，早期推案以透天為主，現在看來有不少超狂別墅，最厲害的是，竟然有屋主不怕麻煩自地自建，並請來燒肉南霸天「碳佐麻里」的設計師羅耕甫操刀，雖然從外觀看起來相當低調，卻在客廳挑高6米，規劃天空步道，整棟要價1.29億元。

29分鐘前

台南首個完工社宅！　宜居成功公宅預計114年開放申租

位於台南市永康區的宜居成功公宅，預計在明（114）年下半年開始提供申租，這也將是台南市首個完工的社會住宅。市長黃偉哲表示，目前工程毛胚屋已接近完成，希望工程能如期如質完工，讓有需求的民眾可以早日入住。

15小時前

租房被規定「每周打掃3次」　情侶嚇到退租

中國大陸一對30多歲男女在新加坡工作期間租屋生活，當兩人找到新租屋處並簽約付清2800新幣（約新台幣6.6萬元）款項之後，這才得知每周需要打掃屋內公共區域3次，嚇得趕緊退租。雙方鬧出糾紛，情侶宣稱房東遲遲不退押金，房東代表則稱情侶不還鑰匙還上門討錢，嚇跑其他來看房子的人。

16小時前

買房更困難！南韓年輕人「工作存款86.4年」　在首爾才買得起房

南韓房價近年不斷上漲，加上俄烏戰爭後建材等原物料上漲，讓想要買房的民眾叫苦連天。最近南韓一份統計指出，若20至29歲青年想要在首爾買房，平均得存款86.4年，才有可能買得起，且近年來青年族群內的貧富差距擴大。

16小時前

嚇瘋！下樓見機械車位「慘抝成倒V」　1細節全懵：下方車主GG

很多人不敢買機械車位，遇到故障卡住不動就算了，愛車被毀損才是欲哭無淚。就有網友在「爆廢公社」貼出照片，「下樓看到自家的車台變這樣，第一時間想的居然是拍下來po爆廢…我一定是嚇瘋了…」照片引發議論，「我好怕停機械車位」、「真的好危險」、「不怕一萬，只怕萬一。」

16小時前

「大都更時代」真的會來？專家潑冷水：成本高漲問題需先解決

台灣地震一直搖，老屋占比逾7成的台北，北市長蔣萬安更宣布將進入「大都更時代」，讓市場對都更或危老都更興起高度期待，許多營建股也紛紛狂飆大漲。不過，專家認為，核心問題仍在於營建成本高漲，以目前都更推動速度，要更新全台近500萬戶耐震力有疑慮的老屋，恐怕難度很大。

18小時前

公設只有一個小花圃！新住戶見「公共電費」嚇壞　過來人解惑

一名網友最近新搬到一棟電梯大樓，共有68戶，除了兩台電梯外，公設就只有一個小花圃；然而，他收到最新一期電費單時，發現公共電費遠遠超出預期，忍不住驚呼「不知道為什麼分攤的公共電費這麼高？」

18小時前

現代孟母遷居要價不菲！　完全中學學區宅單坪驚破百萬

12年國教時代，完全中學已成為許多父母考量孩子升學的熱門選項。永慶房產集團調查近1年台北市額滿完全中學的周邊房市價量表現。其中，成淵高中附中以669件交易量，獲得交易量冠軍，幾乎一天成交2戶，師大附中國中部周邊以每坪109.6萬元成為最貴的學區宅。

19小時前

一堆人搶「租金45K↑房子」都誰在租？內行曝1族群超愛：爽翻

房價越來越高，租屋市場也受到影響，你可以接受多高的租金？一名女網友透露，現在和男友住在板橋，因為租整層住家，每個月都付35K的租金，近來打算要搬回台北，不過近來發現即使看到租金40-45K的房子，也常常被別人租走，讓她好奇，這些房子到底是誰在租？文章曝光後掀起討論。

19小時前

黃仁勳美國豪宅逾200坪「台灣也有同等級豪宅」！保全：管理費9x萬

NVIDIA（輝達）創辦人暨執行長黃仁勳被譽為「AI教父」，不僅投資眼光好，對於房產也很有一套，名下有3座超過200坪起跳的豪宅，分別位於加州聖塔克拉拉的總部附近、夏威夷以及舊金山，花費5500萬美元（台幣17.4億元）買房，就有網友好奇，「台灣有類似這種豪宅等級的房嗎？」貼文掀起討論。

20小時前

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

租房被規定每周打掃3次　情侶嚇..

一堆人搶「租金45K↑房」　她..

下樓見機械車位「慘抝成倒V」車..

公設只有一個小花圃！新住戶見「..

越南新法案成房市新動力！　海外..

「訂房被刷161萬」飯店裝傻！..

台中社會人口年增9.17倍　他..

晴空匯大火！　豐邑總經理首回應

台北大安區290坪豪宅！保全曝..

台中2社宅決標！預計117年完..

ETtoday房產雲

最新新聞more

全台最大燒肉店設計師操刀　美術..

台南首個完工社宅！預計114年..

租房被規定每周打掃3次　情侶嚇..

南韓年輕人「存款86.4年」　..

下樓見機械車位「慘抝成倒V」車..

「大都更時代」真的會來」？專家..

公設只有一個小花圃！新住戶見「..

現代孟母遷居要價不菲！　完全中..

一堆人搶「租金45K↑房」　她..

台北大安區290坪豪宅！保全曝..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366