全台最大燒肉店設計師操刀　美術館別墅竟設「天空步道」

▲美術館特區是目前高雄房價最貴的區域，有屋主不怕麻煩自地自建，並請來燒肉南霸天「碳佐麻里」的設計師羅耕甫操刀。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

美術館特區是高雄房價最貴的區域，早期推案以透天為主，現在看來有不少超狂別墅，最厲害的是，竟然有屋主不怕麻煩自地自建，並請來燒肉南霸天「碳佐麻里」的設計師羅耕甫操刀，雖然從外觀看起來相當低調，卻在客廳挑高6米，規劃天空步道，整棟要價1.29億元。

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這棟別墅位於高雄美術館特區靜巷，從外觀看以黑白兩色為主，相當低調，建築師大有來頭，屋主當初為了三代同堂，特地自地自建，找來橙田建築│室研所的羅耕甫規劃，他在南部最知名的代表作，就是燒肉南霸天碳佐麻里的燒肉店。

▲從外觀看以黑白兩色為主，相當低調。（圖／記者張雅雲攝）

該棟透天為地上5樓，地坪55坪、建坪211坪，屋齡10年，面寬7.2米，共有7間房，每間都是套房，並搭配電梯，建築成本屋主則願不透露。

負責銷售的住商不動產高雄五福加盟店執行長林治域指出，羅耕甫的建築特色就是採黑白色外觀，搭配景觀陽台融入自然植栽，不但自然、光影搭配協調，也透露出低調奢華的感覺。

且整棟透天自地自建，由羅耕甫親自監造、挑選建材、室內裝潢，慢工出細活花了2~3年才完工，林治域笑稱，以10年前的透天興建速度，若是建商推案差不多已經推出2案。

▲客廳特別挑高6米，有一整面挑高的大片玻璃窗，設置超狂的透明天空步道。（圖／記者張雅雲攝）

配合屋主職業需求，1樓一進來就是接待區，後方則有辦公空間，並可併排、前後停4輛車。

與一般透天別墅的規劃不同，為了符合三代宅的概念，整層客、餐廳拉高到5樓，客廳特別挑高6米，有一整面挑高的大片玻璃窗，白天陽光充足時，空間瞬間明亮清透，模糊室內與室外空間的界線，也是羅耕甫一貫的特色。

並在挑高空間設計獨立夾層，規劃音響室、紅酒區，特別的是，在室內設置超狂的透明天空步道，看著腳底下的透明玻璃步道，視覺穿透感相當有趣，還能延伸視覺尺度展現設計童心。

▲連衛浴都是由羅耕甫挑選的壁面瓷磚，每間都有不同變化。（圖／記者張雅雲攝）

2、3樓是2間套房，4樓則是整層主臥室，連每間衛浴都是由羅耕甫挑選的壁面瓷磚，每間都有不同變化，充分展現羅耕甫美學。同時把鈦元素融入整棟建築，包括鍍鈦修邊、電梯、開關面板的地方，都是同一風格，低調襯托豪宅質感。

屋主透露，這間原本是要用來傳家的三代宅，因另有生涯規劃，因此委託房仲出售。林治域分析，以目前的美術館特區土地價格、營造成本來看，很難再有這類透天產品，尤其美術館特區金字塔頂端的豪宅客，只會看「喜不喜歡」，價格反而不是優先考慮的重點。

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