宏碁創辦人快閃台中　施振榮笑談：今天不逛夜市

▲宏碁集團創辦人施振榮客座台中，談二代接班話題之餘也笑稱：「我沒有要逛夜市！」笑翻全場。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

由於COMPUTEX台北國際電腦展，近日包括 NVIDIA 執行長黃仁勳、AMD 執行長蘇姿丰、美超微執行長梁見後等AI巨擘齊來台灣，引起全民高度矚目，而命名「COMPUTEX」的宏碁集團創辦人施振榮客座台中，談二代接班話題之餘也笑稱：「我沒有要逛夜市！」笑翻全場。

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由中部地區建設公司、上巿櫃企業、精密機械等行業組成的第四屆GTS新世代菁英聯盟論壇，今（7）日邀請宏碁集團創辦人、榮譽董事長施振榮，以「從新王道談二代接班」的專題演講，探討企業接班、永續經營和創新等議題，全場300位企業二代共同參與，座無虛席。

▲屬於傳統產業的營建業，施振榮認為領導人要先問自己「安心，值多少錢？」。（圖／記者陳筱惠攝）

在記者會上，施振榮談到：「不論是科技產業、AI產業還是傳統產業，都是創業維艱、守成必敗，以建築業要創新來說，領導人對於『顯性、隱性』的部分要走在前端。」

什麼是顯性、隱性，用建築話語來說，就是硬體設備與服務，台中建築新世代委員會會長邵宜斌就表示：「營建業在硬體設備上，諸如建材、外觀、公設規劃等，其實都有一個共同大方向，即為ESG。」隱性軟服務面，則是朝向售後品質、全日供餐、建築減碳等方向。

施振榮就點出：「現在正是台灣發展AI關鍵時刻，其中關鍵最重要的就是『體驗』，從營建業轉換角度來論，就是領導者就要思考『安心，值多少錢？』」





▲台中建築新世代委員會會長邵宜斌（右2）認為不論從技業AI到建築語彙，未來都需加強硬體設備與軟性服務。（圖／記者陳筱惠攝）



「外界可能無法體會，其實二代接班也有很大的壓力」施振榮建議：「我的領導原則「3C而後行、5C決策論」，3C是communication、communication＆communication（溝通、溝通再溝通），5C就是再加上consensus（共識）與commitment（承諾）。」

施振榮董事長也向準備接班、接班中、已接班的中台灣企業二代信心喊話：「不用怕！直到現在我依然也在學習溝通、調整思維，台灣的能量源於中小企業，未來都是你們的天下！」

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