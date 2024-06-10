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嚇瘋！下樓見機械車位「慘抝成倒V」　1細節全懵：下方車主GG

▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社）

▲原PO看到車台壞掉也嚇瘋。（圖／翻攝自爆料公社，下同）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多人不敢停機械車位，遇到故障卡住不動就算了，愛車被毀損才是欲哭無淚。就有網友在「爆廢公社」貼出照片，「下樓看到自家的車台變這樣，第一時間想的居然是拍下來po爆廢…我一定是嚇瘋了…」照片引發議論，「我好怕停機械車位」、「真的好危險」、「不怕一萬，只怕萬一。」

有網友在「爆廢公社」貼出照片，只見他停的機械車位分成上下層，上面停的是一台灰色休旅車，但停放的鐵板約從中段反抝成一個大寬V，鐵板一邊還整個翹起，隱約可見下層的白車。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社）

照片引發議論，「機械式最好是不要停休旅車，尤其像這種比較早期的…」、「一整個年久失修的感覺」、「下面那台車的主人應該嚇死了」、「下方的白車車主表示GG」、「最不敢停的就是機械車位」、「拍下來沒有錯啊！申請救援或保險，應該都用得到。Po上來也沒有錯！讓民眾看見，讓大家更加注重品質上的要求，或者停車位的選擇！」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社）

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也有網友分析，「個人認為這比較偏向結構問題，機械車位的乘載重量過重，頂多就是馬達負載過大，或是鋼索及鎖鏈的影響，再不然就是過載跳機，而不是整個乘載機構垮掉。乘載機構垮掉，代表結構設計本身可能有問題，或者年久金屬疲乏等原因」、「正常的機械車位都是整塊鋼板，正常來說是整個傾斜，這個是直接攔腰折斷。」

還有人直呼，「這種舊式機械車位，設計已經不符合現代的趨勢，動不動就是超載，就算客戶要求加強安全措施，發生事故保險公司也不是塑膠，面對這種車位保養廠商也很挫的，全部更新費用也不便宜」、「我家早期就是做這個起家的，我只能說這類問題會越來越多，車重已經不符合設備年限，但最重要的是，早期很多房子設計完全沒有想過汰舊換新腳路的問題。」

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關鍵字：機械車位車台停車爆廢公社

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