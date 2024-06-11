他便宜2000萬買到內湖醫生宅　持有8個月轉手入袋700萬

▲藝人陳曉東、安以軒持有的內湖豪宅「大華湖閱」過去屢傳賠售。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

藝人陳曉東、安以軒持有的內湖豪宅「大華湖閱」過去屢傳賠售，但最新1戶僅持有8個月，就加價700萬元成功脫手。知名房仲透露，本次賣方為投資客，去年以低價向一位醫生購入，而這位醫生也相當有個性，不願給人帶看，買方出價就認賠賣出了。

《地產詹哥老實說》EP208／資深包租公曝挑屋秘笈 神操作「年投報30%」

藝人陳曉東、安以軒所置產的北市內湖區名宅「大華湖閱」，近年來屢傳賠售，其中「天琴區」不乏認賠千萬元案例，但近期開始出現獲利交易，然而最新實價揭露，11樓戶以7686萬元交易，帳面增值698萬元。

該戶權狀122坪，拆算單價69.3萬元。有趣的是，前屋主在去年7月才購入，也就是持有僅8個月，就加價698萬元成功脫手，漲幅達10%。

知情房仲透露，這戶相當特別，第一手屋主在10年前購入，總價為8990萬元，是一位醫生，不希望客戶來家中看屋，就較隨性地讓客戶開價，而一位投資置產客在去年7月，沒有看過屋，成功以6988萬元購入，價差超過2000萬元。由於取得成本低，轉手出售就容易獲利，即便是在短時間之內。

▲內湖豪宅「大華湖閱」近一年轉手交易整理。（圖／記者項瀚攝）

中信房屋內湖四期加盟店長呂偉駿表示，「大華湖閱天琴區」11樓戶總價超過7000萬元，碰到北市豪宅限貸令，有些抗性，但每坪成交69萬元實在略低了一些，認為應該有70~75萬元表現。

呂偉駿指出，附近的「國賓官邸」屋齡差不多，也走中大坪數路線，多規劃65坪左右，最高已成交8字頭，而民權東路沿線的電梯大樓，若是中小坪數，幾乎也找不到8字頭以下的價格。

▲大華湖閱天琴區」靠近民權東路環、內湖三總，屬純住宅氛圍。（圖／記者項瀚攝）

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示，「大華湖閱天琴區」屋齡8年，2013年推案時遇到房市高點，成交單價落在78~82萬元，之後隨中大坪數豪宅價格修正，當時買方幾乎都套在高點。

地段位置方面，陳炳辰表示，「大華湖閱天琴區」靠近民權東路環、內湖三總，屬純住宅氛圍，距離捷運站有些距離，周邊店家也不多，生活機能略為遜色，但最大的抗性仍是卡到7000萬元限貸令，使單價成長有限。

《地產詹哥老實說》EP208／資深包租公曝挑屋秘笈 神操作「年投報30%」