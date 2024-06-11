ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

他便宜2000萬買到內湖醫生宅　持有8個月轉手入袋700萬

▲▼ 內湖 。（圖／記者項瀚攝）

▲藝人陳曉東、安以軒持有的內湖豪宅「大華湖閱」過去屢傳賠售。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

藝人陳曉東、安以軒持有的內湖豪宅「大華湖閱」過去屢傳賠售，但最新1戶僅持有8個月，就加價700萬元成功脫手。知名房仲透露，本次賣方為投資客，去年以低價向一位醫生購入，而這位醫生也相當有個性，不願給人帶看，買方出價就認賠賣出了。

《地產詹哥老實說》EP208／資深包租公曝挑屋秘笈　神操作「年投報30%」

藝人陳曉東、安以軒所置產的北市內湖區名宅「大華湖閱」，近年來屢傳賠售，其中「天琴區」不乏認賠千萬元案例，但近期開始出現獲利交易，然而最新實價揭露，11樓戶以7686萬元交易，帳面增值698萬元。

該戶權狀122坪，拆算單價69.3萬元。有趣的是，前屋主在去年7月才購入，也就是持有僅8個月，就加價698萬元成功脫手，漲幅達10%。

知情房仲透露，這戶相當特別，第一手屋主在10年前購入，總價為8990萬元，是一位醫生，不希望客戶來家中看屋，就較隨性地讓客戶開價，而一位投資置產客在去年7月，沒有看過屋，成功以6988萬元購入，價差超過2000萬元。由於取得成本低，轉手出售就容易獲利，即便是在短時間之內。

▲▼ 。（圖／記者項瀚攝）

▲內湖豪宅「大華湖閱」近一年轉手交易整理。（圖／記者項瀚攝）

中信房屋內湖四期加盟店長呂偉駿表示，「大華湖閱天琴區」11樓戶總價超過7000萬元，碰到北市豪宅限貸令，有些抗性，但每坪成交69萬元實在略低了一些，認為應該有70~75萬元表現。

呂偉駿指出，附近的「國賓官邸」屋齡差不多，也走中大坪數路線，多規劃65坪左右，最高已成交8字頭，而民權東路沿線的電梯大樓，若是中小坪數，幾乎也找不到8字頭以下的價格。

▲▼ 內湖 。（圖／記者項瀚攝）

▲大華湖閱天琴區」靠近民權東路環、內湖三總，屬純住宅氛圍。（圖／記者項瀚攝）

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示，「大華湖閱天琴區」屋齡8年，2013年推案時遇到房市高點，成交單價落在78~82萬元，之後隨中大坪數豪宅價格修正，當時買方幾乎都套在高點。

地段位置方面，陳炳辰表示，「大華湖閱天琴區」靠近民權東路環、內湖三總，屬純住宅氛圍，距離捷運站有些距離，周邊店家也不多，生活機能略為遜色，但最大的抗性仍是卡到7000萬元限貸令，使單價成長有限。

《地產詹哥老實說》EP208／資深包租公曝挑屋秘笈　神操作「年投報30%」

關鍵字：內湖豪宅大華湖閱三總圓環陳曉東安以軒賠售中信房屋住展雜誌房仲

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台南建商16.4億買國賓影城　 創區段最貴土地紀錄

國產（2504）1月底公告子公司欣睿信資產開發，出售台南「國賓影城」整棟，交易總金額約16.4億元，最新實登出爐，由台南在地建商良勳建設以顏姓自然人名義購入，換算地價每坪約130萬元，創區域地價新高。專家預估，未來開價有機會上看7字頭。

1小時前

新青安助攻　20~25歲Q1新增房貸件年增51%

觀察各年齡層新增房貸件數，受惠新青安政策，增加幅度最多的是20~25歲，件數年增51%。不過，信義房屋專家表示，市場上仍是以35~45歲購屋族最多，受到晚婚、高房價等影響，民眾購屋年齡層一直向後推遲。

1小時前

【廣編】皇普股東會BIM+PES雙指標　首創業界新高標

皇普建設112年度營業收入18.50億元、稅後純益2.4億元、EPS為0.64 元，故本次股東常會承認112 年度財務報表及盈餘分配案外，會中亦報告現金股利分派案，另公司台中市北區「皇普莊園」、桃園市青埔特區「皇普園首之道」兩案預計於 113年下半年度取得使用執照，有望持續推升營業收入及獲利成長。

1小時前

台中高鐵娛樂城6月底動工　在地：金雞母真的來了

全台最大的高鐵站區開發案、位於台中高鐵站旁的「高鐵娛樂購物城開發案」，歷經2年8個月的都審、交評、環評等審查後，終於敲定於6月30日將舉辦動土典禮，讓烏日區不僅迎來金雞母，更成為周邊房市叩關5字頭的敲門磚。

2小時前

捷運施工黑暗期帶走人氣　岡山好樂迪年初歇業

近2年岡山的房市發展快速，連商場、大型醫院都陸續進駐，區域商業機能愈來愈發達，沒想到反而在地營業至少20年的「好樂迪KTV」岡山店，竟然無預警歇業，目前屋主尚無出租或出售訊息。專家研判，捷運岡山站施工黑暗期，讓沿線生意一落千丈。

3小時前

媽贊助300萬頭期「登記妳名字」　未婚夫付房貸臉垮！兩派吵翻

結婚前買房，究竟房子該如何登記是個難題，一名女網友表示，跟男友有結婚打算，也計畫買間房一起住，媽媽贊助300萬元的頭期款，但前提是房子要登記在她名下，剩下的750萬元房貸則是她跟男方一起扛，怎料，男友得知後面有難色，似乎不同意這作法，對此，網友兩派吵翻。

4小時前

3980元房「變成一晚161萬」　她見額度傻了！飯店業：這環節出包

網路刷卡真的要再三確認！一名妹子透露，明明下訂一間3980元的飯店房間，隔天卻發現刷卡失敗，且金額變成161萬3980元，正因為額度不夠才沒刷成功，無奈飯店與訂房網都互踢皮球，「是哪邊出了問題？好焦慮！」有同業質疑是飯店在推卸責任，「絕對是飯店的人員按錯金額了！」

4小時前

「八師匯聚市府站」揭北市3房置產關鍵　吉祥．如藝99萬起佈局大信義

近期北市心購屋出現奇特廣告「八師匯聚市府站」，引發各大媒體、網友討論，原來是「吉祥．如藝」感謝醫師、律師、建築師、工程師、設計師、精算師、分析師、風水師……菁英齊聚，慧眼獨具，廣告吸睛，卻也揭露近期北市3房置產潮的關鍵因素！

4小時前

他便宜2000萬買到內湖醫生宅　持有8個月轉手入袋700萬

藝人陳曉東、安以軒持有的內湖豪宅「大華湖閱」過去屢傳賠售，但最新1戶僅持有8個月，就加價700萬元成功脫手。知名房仲透露，本次賣方為投資客，去年以低價向一位醫生購入，而這位醫生也相當有個性，不願給人帶看，買方出價就認賠賣出了。

4小時前

不再只有百貨公司！　巨型粉紅招牌降臨七期

台中市七期重劃區過去常被詬病無生活機能只有百貨，如今發展熟成區域內首間粉紅招牌的寶雅也進駐，且選在誠品生活插旗的市政路上，信義房屋專家認為，七期生活圈除有百貨商圈外，市政商圈也逐漸成型。

5小時前

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

租房被規定每周打掃3次　情侶嚇..

一堆人搶「租金45K↑房」　她..

下樓見機械車位「慘抝成倒V」車..

越南新法案成房市新動力！　海外..

公設只有一個小花圃！新住戶見「..

「訂房被刷161萬」飯店裝傻！..

台中社會人口年增9.17倍　他..

晴空匯大火！　豐邑總經理首回應

3980元房「變成一晚161萬..

他便宜2000萬買到內湖醫生宅..

ETtoday房產雲

最新新聞more

台南建商16.4億買國賓影城　..

新青安助攻　20~25歲Q1新..

皇普股東會BIM+PES雙指標..

台中高鐵娛樂城6月底動工　在地..

捷運施工黑暗期帶走人氣　岡山好..

媽贊助300萬頭期「寫妳名字」..

3980元房「變成一晚161萬..

「八師匯聚市府站」揭北市3房置..

他便宜2000萬買到內湖醫生宅..

不再只有百貨公司！　巨型粉紅招..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366