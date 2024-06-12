看空變看多！　富華創新最大股東：下半年房市「一根大姆哥」





▲富華創新創辦人兼最大股東吳錫坤也現身會場，直言下半年房市「一根大姆哥」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

富華創新（3056）今（12）日召開股東會，富華創新創辦人兼最大股東吳錫坤也現身會場，由看空轉看多，關於下半年房市走向，吳錫坤大方承認：「我看空的時候還沒有新青安政策，這政策一出房市反轉，目前對於下半年房市『就是一根大姆哥！』」

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土地、推案均重押台中水湳經貿園區的富華創新（3056）今（12）日招開股東會，富華創新2023年財報，合併營收15.22億元、較2022年的86.97億元，下降82.5%，稅後淨利3.07億元，股東會通過並發放現金股利0.41元及股票股利0.4元，與去年未更名前的總太地產每股配發股利8.2元，相差10倍，同時也是10年來新低。

▲富華創新（3056）2023年股利為10年新低。

富華創新2023年營收來自台中市南區完工交屋「女王萬歲」，不過，富華新下半年將迎來交屋潮，台中市北屯區總戶數1856戶、總銷近160億元的「心之所向」，預計將從第4季開始交屋，延續至2025年第1季。法人估將有望帶進80億元營收。

富華創新董事長劉偉如指出：「作為台中發跡的品牌建商，決定深耕水湳，也看好區域發展，特別是水湳幾乎主導未來台中城市發展，在這波發展浪潮下，富華新不會缺席。」據資料顯示，富華新在大水湳地區佈局超過6750坪土地，包括線上已推案「之序」約2775坪基地，總銷85.9億元，預計2027完工交屋。

▲富華創新創辦人兼最大股東吳錫坤也現身會場，替小股東解惑。（圖／記者陳筱惠攝）

另外，「鑫港尾段」346地號的地上權土地545坪、「鑫新平段」176-1地號地上權土地844坪，另外位於水湳的「文商15地號」1937坪土地將規劃20~24坪、總銷88億元，與「文商53地號」649坪土地，預計2025推案。

股東會後，富華創新創辦人兼最大股東吳錫坤也現身會場，替小股東解惑，不過2022年時吳錫坤採保守看空房市之姿，甚至直言快銷熱潮時代已經過去，關於下半年房市走向，吳錫坤大方承認：「我看空的時候還沒有新青安政策，這政策一出房市反轉，目前對於下半年房市『就是一根大姆哥！』」

▲富華創新董事長劉偉如連任董事長一職，且看好水湳發展。（圖／記者陳筱惠攝）

他進一步解釋，以台灣目前資金狀況來說，房地產熱潮會繼續，行政手段（打房）只會讓銷售速度放緩，通膨在台灣也看到很具體的影子，缺工問題並未解決、建材成本未降低，房地產與股市都將是一片榮景。

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