愛莉莎莎去年獲利出場　昔「套牢王」社區今年19筆轉手全賺錢

記者項瀚／台北報導

過去被冠上「套牢王」的萬華指標社區「台北晶麒」行情回升，去年網紅愛莉莎莎轉手獲利出場，觀察今年Q1的16筆轉手交易，也全都是賺錢的。在地房仲表示，該社區為當地稀有大基地、屋齡新穎的社區，租金投報率高，受置產買盤青睞，向來轉手量都頗大。

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▲過去被冠上「套牢王」的萬華指標社區「台北晶麒」行情回升。（圖／記者項瀚攝）

台北市萬華指標社區「台北晶麒」為2013年房價高點推出的精品小宅建案，但隨市場反轉，不少投資客認賠殺出，該社區也被沒媒體冠上「套牢王」、「賠售王」。

不過，「台北晶麒」近年價格直直往上，像是網紅愛莉莎莎在去年就以1288萬元賣房，持有3年，帳面增值108萬出場。而觀察最新實價登錄，該社區轉手量大，排除特殊交易、坪數不一的戶別後，Q1共有16筆轉手，通通賺錢。另外4月也有3筆轉手，也都獲利。

▲「台北晶麒」4月的3筆轉手交易也都是獲利出場。（表／記者項瀚製）

東森房屋萬華加盟店東留國清表示，「台北晶麒」以中小坪數為主，還有不少套房戶別，當初建商推案時就是主打投報率高，每坪開價79~80萬元，吸引不少置產投資客搶進，之後大環境反轉價格修正，而近年小宅市場強勁，使得該社區成交行情也走升到每坪72~82萬元，站回過去高點。

留國清說，「台北晶麒」主打飯店式管理，又有規劃泳池等奢華公設，在租賃市場上頗為搶手，15坪月租可達2.5萬元，投報表現佳，因此社區一向維持不小的轉手量。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，「台北晶麒」最大的優勢為低總價，1100~1500萬元就能買到台北市8年的社區，生活機能也頗為方便，對於自住客來說也具有吸引力，且單價7~8字頭在台北市為相對低價，凸顯CP值。

徐佳馨指出，該區發展得早，老屋眾多，屋齡新穎的社區自然成為焦點，但觀察近期有不少新案出現，但由於得靠都更危老，基地面積普遍不大，像是預售案「西門H」基地只有116坪，但成交價也站穩7字頭。

另外，尚未公開的天郁龍山段基地只有155坪，而就連上市櫃建商的全坤漢中段，基地規模也只過310坪，由此也凸顯「台北晶麒」千坪基地的獨特性。





▲預售案「西門H」基地只有116坪，成交價站穩7字頭。（圖／記者項瀚攝）

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