才剛點交就搶進　國建砸7.76億買單元四角地

▲國泰建設公告以每坪單價75萬元、總價7.76億元買下單元四角地。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

涵蓋台中市南屯區7個地段的台中市「新八自辦市地重劃區」單元四，1年前甫讓地主順利在端午節前領回土地所有權狀，而同樣在端午節時，國泰建設就以每坪單價75萬元、總價7.76億元買下單元四角地。

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歷經10年發展的單元四重劃區，目前尚在工程驗收階段，區段道路封閉，但接連有建商進場佈局，據重訊公告，國泰建設6月期間以每坪單價75萬元，買下單元四1035坪角地，但訊息僅揭露地段位於永豐段，未揭露地號。

▲業內預估來在單元五新案推波助瀾下，單元四地價還會有另一高峰。（圖／記者陳筱惠攝）

經查，國泰建設購入的角地座落永春東六路、文心南三路口，距離八期重劃區、黎明商圈相當近，業內預估來在單元五新案推波助瀾下，單元四地價還會有另一高峰。業界推測：「國建有望複製3年前14期重劃區首案的氣勢，成區域領頭羊。」

盤點單元四歷史交易，台中品牌建商順天、豐邑、惠宇都有佈局，取得土地成本單價分別落在77萬元、62萬元、68萬元。而國泰建設接棒搶進單元四重劃區，以7.76億買下總面積約1035坪三面臨路角地，土地使用分區為住1-1，換算每坪單價則高達75萬元。

▲單元四建商購地一覽表。

對此，正心不動產估價師事務所所長黃昭閔則表示：「目前台中市整體開發單元重劃區，凡具備大面積、近公園、三面臨路等條件，土地價碼都有7字頭行情，未來待重劃區開啟，買賣熱絡度與行情將有望比照單元二、三。」

▲未來待單元四重劃區開啟，買賣熱絡度與行情將有望比照單元二、三。（圖／記者陳筱惠攝）

值得一提的是，與單元四同樣延宕10餘年的單元五，目前已有南悅新案潛銷中，產品規劃28坪2、38坪3房，單價6字頭起；而精銳建設「鎮福段新案」則預計年底進場，豐邑、惠宇、聯悦、大城、佳茂等也都陸續請照中。

台中市建築經營協會主委白洪章就說：「目前單元四重劃區尚在點交階段，土地交易稀少，未來地價將參考周邊重劃區，與之平行的單元五重劃區未來2～3年將有一波推案潮，周邊重劃區成為身價水漲船高的關鍵。」

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