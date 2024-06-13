新青安申辦戶將簽切結書　章定煊：恐雷聲大、雨點小

▲去年8月政府推出「新青安房貸」，助漲房市熱度。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者張雅雲／高雄報導

為了助陣首購族買房，去年8月政府推出「新青安房貸」，傳出利用新青安當包租公、人頭戶等亂象，下周三（19日）土銀預計召集八大行庫研議防弊措施，專家認為，新青安造成提前消費的效果，直接助漲房市熱度，即便貸款戶需簽切結書，抑制效果應該也有限。

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去年8月政府推出「新青安房貸」後，房市像點了一把火，買氣噴發開始失控，土銀為此將在19日召集八大行庫開會，討論的議題，包括未來若要申請新青安，必須要簽下「切結書」，並訂定人頭戶防範機制、以及如何進行貸款戶是否有出租事實這種違約情事的查核等。

一旦違規貸款戶至少必須歸還政府加行庫，目前為止合計總共補貼的2碼的利率，亦指現行的1.775%水準，很有可能因此至少要拉高到2.275%，或是不低於目前的地板價利率2.185%。

國立屏東大學不動產經營學系教授楊宗憲表示，要抑制買氣「效果有，但有限」。現在房市過熱是多種因素疊加下的結果，包括《平均地權條例》上路後，禁止預售屋轉約，籌碼鎖在建商手上，讓建商對價格的掌控性更大，以及現在需求旺盛，中古房市進入賣方市場，屋主惜售心態明顯，房價也跟著拉高。

此外，市場上很多熱錢，也包含股市站上2萬點，正在創造新的財富效果，加上新青安催出未來2~3年才計畫要買房的自住客，出現提前消費的現象，甚至從蘊釀購屋到直接勇於進場，都讓買氣不斷放大。

▲基於政策的延續性，只要新青安不喊停，不論是想抑制價格或是成交量，效果都有限。（示意圖／ETtoday資料照）

楊宗憲分析，市場過熱並不是一部分投資客造成，而是各層面需求疊加，基於政策的延續性，只要新青安不喊停，不論是想抑制價格或是成交量，效果都有限。

景文科技大學財務金融系副教授章定煊則認為，未來貸款戶是否違規涉及金流問題，一般多認為雷聲大雨點小。對包租公、人頭戶來說，被抓到就回復原本利率、少了寬限期，這類置產客的財務彈性經得起考驗。

不過，也能打擊到一波投機客，想利用新青安5年寬限期套利，只繳利息來賺取5年後的房價價差，但若直接停辦新青安，恐將引起更大的民怨及反彈。

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