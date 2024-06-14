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7都第2戶限貸六成！買新竹房多備500萬　PTT看準「2地」一堆人搶

▲▼台北市,101,房地產,房價,低價,台灣,天氣。（圖／記者林敬旻攝）

▲央行再出手調控房市。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

央行昨（13）日宣布祭出第6波房市管制措施，下調6都與新竹縣市第二戶的貸款成數，從原先的7成降至6成，一名新竹網友表示，這一波管制，殺得他措手不及，如果在新竹買房，多準備一筆錢隨便都要200-500萬元，好奇接下來大家會把買房的目標放在哪？對此，不少網友點名苗栗以及嘉義。

有網友在PTT發文，「管制六成之後哪邊受益？」這一波政策殺得他措手不及，現在新竹市房價高昂，多準備一成，隨便都要200萬至500萬元，「今年爽爽的台南、高雄也要多準備一成」。

這樣的政策調整，可能將帶動其他地區的房地產市場，原PO列出可能受益的地區，首先，基隆因為地理位置接近台北，可能會成為台北市民購買第二戶的首選。其次，位於苗栗縣北部的竹南和頭份也可能受到新竹市民的青睞，雖然門牌是苗栗，但是有不少建案。第三個則是嘉義，是台南市民轉移投資的對象。

貼文曝光，網友認為「苗栗、嘉義」會有很多人搶，「頭份除了門牌之外沒啥缺點」、「苗栗、嘉義噴噴」、「頭竹爽死了，超後悔沒買，比價效益之下，嘉義不如頭竹」、「嘉義吧，話說嘉義你們搶得到嗎」、「古恩宮門口幾位下棋的老大哥，純建地合計破20公頃，農地破百，嘉義的局不是給小朋友玩的」、「太保農地今年初才破每坪10萬」、「竹南頭份+嘉義太保，兩邊都買，爽」、「嘉義、雲林高鐵，早就一堆人搶」。

對於新政策，有網友大讚，「這樣其實很合理，六都噴太快了，鄉村地區也需要一起成長，所以限制六都，讓鄉村縣市也跟上腳步，城鄉發展均衡一點」。不過也有網友搖頭，「搞到大家如果只能持有一間，當然就包一包買一間北市」、「管制越多，其實是台北受益」、「習慣都市機能的人會為了貸款多1成去買鄉下嗎？」

關鍵字：房市央行管制措施貸款成數網友

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