花40萬買地務農…發現曾是「墓仔埔」！買家怒告原地主求償50萬

▲蘇男購地後才發現該地過去曾是「墓仔埔」。（示意圖／記者林振民攝）

記者莊智勝／台東報導

台東一名蘇姓男子112年透過許姓仲介向另名余姓地主簽訂買賣契約書，約定以新台幣40萬元購買一處土地，豈料蘇男簽約後經地方鄰居告知，才知該地曾是「墓仔埔」，氣得提出告訴，要求仲介費、割草費等費用，並求償50萬元。台東地院法官審酌後，判決蘇男敗訴，房仲與原地主免賠，全案仍可上訴。

判決書指出，蘇男於112年10月透過房仲許男與余姓地主簽訂買賣契約書，雙方約定以新台幣40萬元購買該土地，但事後蘇男卻發現，該地以前曾是墓地，認為已違反買賣契約，要求房仲、原地主負瑕疵擔保之責，並請求返還仲介費8000元、割草費6500元、果樹人力費2萬元、另再求償50萬元，合計共53萬4500元。

對此，原地主余男表示，他於109年9月向國有財產署標得該土地，當時發現地上有種植檸檬樹的作物，詢問地方鄰居，均稱該地位置偏僻，不知是誰所種植，當時鄰居並未稱該地曾作墓地之用，又仲介公司提供的現場照片、航照圖也未見墳墓，蘇男主張當地鄰居、村里長稱該地曾是墓地，應負起舉證責任；再者，縱使該地曾為墓地是事實，但現今多數土地都曾有墳墓存在，並不違反買賣契約，也不妨害蘇男作為農地使用。仲介許男則表示，現況並沒有墳墓，墓地早已遷走，都已經是20、30年以前的事情。

台東地院法官審酌，就蘇男提出的現場照片，無法看出該地曾有墳墓存在，縱使蘇男因此心理上認為此非吉兆，但並不妨礙或減損土地作為農業使用，且審閱雙方買賣契約，並未約定該地「不得曾有墳墓存在」，且蘇男也並未證明原地主負有「保證」該地未曾有墳墓存在之品質，因此請求50餘萬賠償，於法無據，予以駁回。可上訴。