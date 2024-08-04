牛排店面暴漲「600萬→3600萬」！老闆嘆：年輕人根本買不起房

▲年輕人買房越來越困難。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

隨著房價高漲，想要千萬元買預售屋可說是相當困難，一名網友表示，最近跟牛排店的老闆閒聊，老闆提到當年花費600萬元購買的店面，如今漲了6倍，升值到3600萬元，當年一個人輕鬆養房，還可以出國玩樂，感嘆年輕人買房越來越難。對此，網友認同，「當年1百多萬入手，現在應該可以賣3000萬」。

有網友在PTT發文，「大家家裡附近都漲價多少？」與牛排店的老闆閒聊，老闆提到當年花費600萬購買的店面，如今已經升值到3600萬，「聽到房子增值6倍真的嚇死我了」。老闆表示，現在的年輕人可能很難像他當年那樣，一個人就能輕鬆買房，還能有閒錢出國旅遊，「年輕人根本買不起房」。

老闆進一步透露，因為房產增值，又購買了許多房，這陣子房價上漲，手上的房產價值也隨之增加，讓他笑得合不攏嘴。然而，對於年輕人的處境，老闆感嘆，「買不到600萬的店透，也買不到便宜的房子」，如果年輕人早出生個幾十年，就能輕鬆買房。

貼文曝光，網友紛紛有感，房價近幾年漲幅驚人，「一間五百多萬買，現在有人開二億， 台北市早期很便宜，以前淹水或都雜草沒人要」、「30年前買的透天600萬，現在1500萬吧」、「從700萬漲到1700萬」、「8年前買電梯透天1650萬，現在隔壁賣近3000萬」、「我家買了兩間，20年前的600萬到2600萬，10年前400萬到1000萬」、「五年前屏東市透天雙車買800多萬，去年隔壁賣1600萬成交」。