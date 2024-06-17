「白白布染甲烏！」　京華城提告游淑慧加重誹謗

▲京華城董事長陳玉坤今（17日）到台北地檢署按鈴，對國民黨議員游淑慧正式提告。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

「京華城」改建案爭議持續延燒，上週國民黨議員游淑慧向媒體表示，該案「金流有異狀，建議市府告發」。這引發京華城公司強烈不滿，今（17日）京華城董事長陳玉坤到台北地檢署門口，手拿麥克風批「白白布染甲烏」，並按鈴提告《加重誹謗罪》。

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「京華城」改建案4月爆出容積爭議，前市長柯文哲被質疑對「京華城容積率兩度放手」，從原本2018年郝龍斌市長堅持的392%容積率，大放送成840%，而這樣的指控也引發「京華城」強烈駁斥。

「京華城」4月時就公布容積率計算方式，京華城為商三用地，容積率原本就該是560%，卻在市府錯誤計算下被打7折，變成372%，之後在監查院委員糾正下，才在2018年柯市府任內，由副市長林欽榮確認恢復京華城560%的容積率。

接著，容積率從560%變成840%，「京華城」說明其中包括了30%的容積移轉，約斥資40多億元購入，另外20%則是依《都市計畫法》第24條的容積獎勵，而這也繳納相關保證金約80多億元，強調一切合乎規範。

▲「京華城」強調，改建案容積率一切合乎規範。（圖／記者項瀚攝）

然而，上週14日媒體報導，前台北市議會「京華城容積違失案專案調查小組」召集人游淑慧表示，第8次會議初步認定此案將送廉政署，且委員發現金流有異狀，建議市府告發。

游淑慧這樣的說法，引起「京華城」強烈不滿，今日京華城公司董事長陳玉坤到台北地檢署按鈴，對游淑慧正式提告《加重誹謗罪》。

陳玉坤拿著麥克風，一開頭就喊「白白布染甲烏」，意思是白布被染成黑布，控游淑慧所謂「金流有異狀」一說是為了個人聲量、以及為了替前老闆郝龍斌發聲，發表不實言論搏取媒體版面，故意造謠帶風向，意圖營造「京華城」公司被圖利甚至行賄等假象，因此正式提告《加重誹謗罪》。

陳玉坤表示，對於游淑慧在京華城容積率案一再發表的不實言論，已一再容忍，只要臺北市政府資料一經審閱即可水落石出，必可證明京華城容積率合乎法令程序。

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