4種住家格局千萬別住！命理師曝「房屋懸空」超NG：會為錢吵翻天

▲樓下為車道或騎樓的「懸空屋」，會讓家裡人為錢吵翻天。（示意圖／Pixabay）

記者王麗琴／綜合報導

無論是買房或租屋，除了考量價格、交通與生活機能性外，住家格局其實也是一大關鍵。命理專家湯鎮瑋即列出4大格局的房子最好別住，其中若是懸空的房子就必須特別留意，因為這種居家格局，會讓居住在裡面的人較易為錢吵架。

湯鎮瑋在節目《命運好好玩》中分析指出，有4種格局的房子他不建議居住，首先是樓下為車道或騎樓的「懸空屋」，這種情形較易發生在二樓。湯鎮瑋說這種房子代表宅基不穩，地氣懸空，導致住在裡面的人容易東奔西跑，且家人間容易為了錢財吵架。

第二種是從屋內就能看見宮廟或靈骨塔，湯鎮瑋說，這種格局必須要特別小心注意，若是體質較為敏感者，住在這種環境容易會有莫名的病痛或半夜被磁場干擾，導致不好睡、磁場混亂，使運勢下滑。

第三種則為住家對面為「壁刀煞」或「天斬煞」，這種格局是市區最常見的。湯鎮瑋表示，住在這種格局的住戶，在健康上容易出問題，也容易有血光之災。

最後一種則是路沖，湯鎮瑋指出，通常馬路較大或車流量多的路沖所造成的影響越大，而低樓層的路沖也會比高樓層的路沖造成的影響更甚，路沖的格局會造成家中人丁不興旺，另外血光之災也較多。