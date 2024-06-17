台中5年12間餐廳被建商吃下　砸171億收破萬坪土地

▲建商近年砸重金轉向大型餐廳收購，2024年就有4間知名餐廳被收入囊中，總價超過65億元。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

這幾年台中除了幼稚園、摩鐵等房地外，中大型建商紛紛砸重金轉向大型餐廳收購，2024年就有4間知名餐廳被收入囊中，超過65億元，盤點5年來更是12間餐飲被收購，總金額高達171億元、土地面積更是高達1萬坪，目前10塊待開發，僅2案推出預售新案。信義房屋專家表示市中心素地難尋，買價高賣價也高。

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2024年2 月，寶輝建設砸下11億公益路二段上的角地，其中就包含「劉家酸菜白肉鍋」餐廳用地，接著國泰建設也公告取得北屯區「徐家莊手打麵」與鄰地。隨後，國聚建設也砸下34億元，購進南七期「展華花園會館」，而最新一筆則是西區「89帝王蟹專賣會館」由鼎泰營建機構砸下近10億元收入囊中。

▲單筆交易金額最高的則是南七期「展華花園會館」總價34億元。（圖／記者陳筱惠攝）

除了2024年4筆房地交易外，過去5年還有西屯區原鮨樂海鮮、原阿秋大肥鵝旗艦店、原藝奇日本料理、四季彩日本料理、原叉子親子餐廳、南屯區大喜鍋、東區的江屋日本料理東區店以及北屯烏龍麵等。

有趣的是，這些大型餐廳指標交易案土地，換算土地單價均突破百萬元大關，更有有高達6筆交易土地單價超過200萬元，掃貨的建商包含興富發、坤悅開發、寶輝、國聚、登陽、忠泰、鉅陞等。

▲近5年餐廳收購一覽表。

台中市建築經營協會市長資訊主委白洪章分析：「綜觀大建商購地，過去排行榜第一的是摩鐵，地坪面積最大、土地單純是各大建商最喜歡的標的，前一波則是幼稚園，近期才是餐廳房地，而餐廳房地就是地段問題，目前『市地難買』對開發商來說這種已經匯聚人氣的土地，推案失敗率比較低。」

信義房屋中科東大店主任陳泱儒分析：「這幾塊餐廳交易的土地，基本上面積都超過500坪，在市中心整合要超過千坪基地相當不容易，加上市中心素地難尋，買賣建物相對不受土建融影響，因此土地價格才會幾乎都登上百萬元大關。」

▲過去建商購地排行榜第一的是摩鐵，前一波則是幼稚園，近期才是餐廳房地。（圖／記者陳筱惠攝）

觀察這12塊土地，以興富發集團在2021年以20億元取得的文心路、市政路口，原海鮮餐廳的「地王」推出「市政萬象」微行商辦產品，最高單價已來到79.24 萬元，國泰建設取得的烏龍麵館土地也已推出「仰薈」新案，其餘9塊則是仍在等待時機進場。

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