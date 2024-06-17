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高雄新市鎮傳預售4字頭「被查核」　台積周邊新案封盤不賣

▲▼ 高雄新市鎮,楠梓,橋頭,台積電,看屋,看屋照 。（圖／記者張雅雲攝）

▲房市買氣熱，建商乾脆封盤不賣，要等到成屋蓋好再銷售。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

房市買氣熱，高雄楠梓、橋頭受惠台積電、橋科效應，工程師買房跟買菜一樣，晚一步就買不到。現在建商乾脆封盤不賣了，要等到成屋蓋好再銷售，讓民眾無奈直呼「傻爆眼」。

《地產詹哥老實說》EP209／無效政策打出「買房排隊、配貨亂象」　新一波緊箍咒要來了嗎？

台積電楠梓廠2025年即將量產，工程師陸續南漂購屋，像是楠梓以及橋科所在的高雄新市鎮，具產業題材，買氣超熱。新案一開案就一堆人去排隊搶看屋，還要靠關係才能擠進VVIP名單，有置產客傻眼透露，現在購屋扯爆了，現場什麼都不用介紹，買得到最重要。

興連城「清璞」位於高雄新市鎮，去年11月開賣時，早鳥每坪售價大約28萬元，昨（16日）封盤，根據實登，成交價站上40萬元，均價約34萬元，預計保留1成至成屋後銷售。

據了解，該案封盤前有幾戶4字頭成交價，刷新區域新高，高雄市地政局表示，正辦理查核作業中，後續將視查核結果，辦理揭露事宜。

允城國際事業協理楊忠儒觀察，區域有不少工程師購屋，2房多為置產客層，3房多為南漂工程師自住，且不喜歡機械車位，購屋大多選配平車。楊忠儒說：「不少北部科技業多抱著竹科經驗來購屋，對單價的接受度也較高。」預估未來成屋後4字頭不是問題。

▲▼ 高雄新市鎮,楠梓,橋頭,台積電,看屋,看屋照 。（圖／記者張雅雲攝）

▲台積電楠梓廠2025年即將量產，工程師陸續南漂購屋。（圖／記者張雅雲攝）

同樣位於該區的「悦讀時代」，第一季賣了211戶，因賣太好5月封盤，聯筑廣告總經理李佼世表示，工程師買房常常「一個拉一個」，己購客裡科技業大概占3成以上，近期因詢問度太高，只封了1個多月，這周末將重新開盤，預約客相當踴躍。

而之前才辦說明會的「青山公寓」，位於楠梓區33期重劃區，規劃5樓電梯公寓，說明會當天也是秒殺，目前保留1~2成封盤，成交價達37萬元，剩餘戶別將等成屋後銷售。

不具名代銷分析，建商賣過安全水位後乾脆不賣，也是看好區段未來發展，「現在不賣、以後更貴」的預期心理。

《地產詹哥老實說》EP209／無效政策打出「買房排隊、配貨亂象」　新一波緊箍咒要來了嗎？

關鍵字：高雄新市鎮楠梓橋頭台積電看屋看屋照

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