昔「黑鄉」房價漲勢兇　晚1年買30坪房「要多花600萬」

▲北市南港1年內單價竟一口氣就增加超過20萬元，若以30坪房屋計算，晚1年買房就得再多花600萬元 。（圖／記者項瀚攝）

記者陳意雯／台北報導

全台房價扶搖直上，央行6月再祭出房市管制政策。《591實價登錄》統計，前5月七都各行政區對比去年同期房價，漲勢最高的為新竹竹東，漲幅高達3成，而其餘上榜行政區超過半數落在北台灣，顯見北台灣有補漲趨勢。

繼竹北、東區房價飆漲後，外溢效應使周圍的蛋白區連連上漲，以竹東漲勢最明顯。該區今年因造鎮案「星都匯Ｄ區」成交價站上5字頭。

居次的高雄新興區則因開發早、屋齡高，且去年上半年未有新建案，因此房價基期相對低，今年在預售屋交易帶動下，整體房價邁向3字頭。

第三名的北市南港1年內單價竟一口氣就增加超過20萬元，成為入榜前10名中，唯一單價破百萬者。若以30坪房屋計算，晚1年買房就得再多花600萬元，無殼蝸牛再等下去恐怕只會愈等愈貴。

永和區為新北市唯一擠進前10名的區域。《591實價登錄》表示，該區素地稀少，今年指標案「頂溪大苑」單價直逼百萬大關，對比去年同期單價增加逾10萬元。

令人訝異的是，近1年七都房價不再由中南部領漲，連高基期的北市南港房價也有2成以上的漲幅，主因在於該區今年指標案「首泰大喆」成交價最高來到150萬元，緊追市中心房價。而桃園唯一上榜的八德區，該區建設利多，交通便捷吸引雙北通勤族追捧。晚一年買房得多付出的成本相當驚人，民眾所得漲幅相對緩慢，越買越小可能成常態。

▼永和區為新北市唯一擠進前10名的區域。《591實價登錄》表示，該區素地稀少，新案因此受到矚目。（圖／記者鄭遠龍攝）