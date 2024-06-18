距輝達南港辦公室僅5分鐘！　全台最大都更案動土「每坪看150萬」

▲全台最大都更案「臺鐵南港調車場案」占地1.64萬坪，未來將興建9大棟建物。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

全台最大都更案「臺鐵南港調車場案」占地1.64萬坪，未來將興建9大棟建物，包括住宅、商辦、商場影城。信義房屋專家表示，許多大企業持續進駐南港，增強區域房市基本面，像外傳輝達將進駐的商辦，就距離該案僅5分鐘車程。

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臺鐵南港調車場都更案今日動土，該案原先是臺灣鐵路管理局的客車調車場，但已停用多年，為活化土地資產，投入都市更新，該案位於市民大道、南港路三段，占地廣達1.64萬坪，總樓地板面積約15多萬坪，為全台最大都更案，也是臺鐵都更首案。

該案由南港國際一、二股份有限公司執行，背後則為國泰人壽、三商美邦人壽、華泰大飯店、國泰建設、國泰商旅共同投資成立，對此都更案總共投入300億元開發，估可創造出1000億元產值，預計2029年完工。

創意家行銷專案經理孫偉珉表示，南港調車場都更案將興建9棟建物，包括1棟25層台鐵總部、3棟21層住宅，5棟18層商業大樓，此外在1樓釋放出約6600坪的公共開放空間，還有飯店、商場影城進駐，但哪一品牌目前尚未確認。

孫偉珉指出，住宅部分預計Q4公開，規劃24~41坪，共計528戶，但目前與臺鐵分回比例尚未確認，開價也暫無透露，他提到周邊新案每坪達120~125萬元，而南港調車場都更案具複合園區規模條件，勢必成為區域指標大案，買盤則尤其鎖定科技業的自住、置產客群。

▲「潤泰玉成大樓」距離「臺鐵南港調車場都更案」僅5分鐘車程。（圖／記者項瀚攝）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，南港近年、未來幾年商辦大樓完工量大，陸續有許多企業進駐，區域發展頗具利多，反映出房市基本面強，而將進駐的企業不乏頗具購屋實力的科技業，像是先前傳出輝達將進駐「潤泰玉成大樓」，就距離本案僅5分鐘車程。

中信房屋南港昆陽加盟店長陳柏任指出，該案位於捷運昆陽、後山埤一帶，屬板南線沿線，交通機能無虞，且具超大基地、豐富的商業機能條件，是相當難得的個案，估成交單價可達150萬元。

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