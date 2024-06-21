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騎樓供公共通行享優惠　符合1條件地價稅全免了

▲騎樓停滿機車▼ 。（圖／記者蔡明華攝）

▲為打造更友善的步行環境，新竹市政府提供騎樓地價稅減免優惠 。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳致平／綜合報導

別忘了地價稅減免優惠！為鼓勵民眾將騎樓供公共通行使用，新竹市政府提供騎樓地價稅減免優惠，以創造友善的步行環境。民眾如果將自家騎樓走廊供公共通行使用，可減免地價稅，若其樓上無建築物，地價稅更可全免。

新竹市稅務局表示，供公共通行之騎樓走廊地減免，依騎樓走廊地上建築改良物之有無及層數不同而異，若騎樓上無建築改良物，地價稅全免。

其餘則依此類推，騎樓上有1層建築物，減徵1/2；騎樓上有2層建築物，減徵1/3；騎樓上有3層建築物，減徵1/4；騎樓上有4層以上建築物，減徵1/5。

騎樓走廊地上建築物層數之認定，以建築改良物所有權狀之記載為準。如騎樓走廊地已作營業、圍用或封閉使用等情形，因已非供公共通行使用，則無法減免地價稅。

稅務局舉例說明，民眾A小姐持有一棟5層樓房屋，騎樓地面積40平方公尺，供公共通行使用，因此可以減徵8平方公尺（40平方公尺×1/5），若嗣後於騎樓設攤供營業使用，則不適用減免規定。

稅務局表示，為讓民眾更瞭解騎樓地價稅減免優惠，新竹市稅務局特別製作「騎樓地價稅減免懶人包」，提供申請條件、申請方式、申請文件、辦理地點等資訊。騎樓走廊用地若符合減免地價稅規定，須於地價稅開徵40日前、每年9月22日前提出申請，經核准後，當年即可適用。

關鍵字：稅務地價稅騎樓行人

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