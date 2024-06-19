最後一次主持股東會　力麒郭淑珍交棒姪子曝退休計畫

記者項瀚／台北報導

力麒建設啟動接班，董事長郭淑珍交棒給郭濟綱，也就是力麗集團總裁郭銓慶的大兒子。郭濟綱表示，迎合市場趨勢，力麒未來會在中小坪數著墨更多，今年將推出的「環山路A案」最小25坪，為近10年最小坪數，而未來還會規劃10幾坪的建案。

《地產詹哥老實說》EP209／無效政策打出「買房排隊、配貨亂象」 新一波緊箍咒要來了嗎？

▲力麒建設（5512）今（19日）召開股東會，由董事長郭淑珍（右3）主持。（圖／記者項瀚攝）

力麒（5512）今日召開股東會，並在董事會後發布重訊，董事長郭淑珍交棒給原總經理郭濟綱，也就是郭淑珍的哥哥、力麗集團總裁郭銓慶的大兒子。

郭淑珍表示：「郭濟綱在力麒擔任總經理一段時間，磨練差不多了，第三代長大了，即啟動傳承，而我未來會繼續做營建，經營力銘建設，第一案將在北士科軟橋段，預計1~2個月後就拿到建照，推案時間將再評估，此外力銘也可能會與力麒、力麗有些合作。」

郭濟綱今年42歲，外型帥氣，身高192公分。他接受記者訪問時表示：「前輩已為力麒打下很好的基礎、口碑品牌，接棒後會延續這項優勢繼續精進，而傳產畢竟發揮空間有限，但仍期許在行銷企劃端多努力，帶進更多活潑的元素。」

▲郭濟綱今年42歲，外型帥氣，身高192公分。（圖／記者項瀚攝）

郭濟綱表示，政府打炒房的政策會一直持續，但這並不是壞事，相關政策都是針對投資客、多屋族、第二戶等等，不影響自住剛性需求，而日前央行祭出第二戶限貸6成，可能多少對市場造成影響，但以力麒來看，預期銷售仍能順暢。

郭濟綱說，當前市場中小坪數當道，力麒也開始多佈局這類型產品，「這倒也不是說公司轉型，而是產品定位與過去有些不同，但未來也不會完全不做中大坪數，還是要看地段、基地等條件。」

郭濟綱指出，公司今年將推出內湖「環山路A案」，最小坪數25坪，是近10年來力麒規劃的最小坪數，而「環山路B案」目前還在整合中，預計規劃更小的15坪。

攤開力麒財報，2023年營收77億元，年增22.2%；淨利2.4億元，年增4.5倍，每股純益（EPS）則為0.33元，優於前年0.06元。會中並通過配發現金股利0.24元、股票股利0.3元。

▲力麒建設在手個案整理。（表／記者項瀚製）

力麒手上有2大成屋案銷售中，分別是北投「力麒天沐」、新莊「家家富富」。此外，總銷達百億的商辦案「松江企業總部」在今年開始邊建邊售，預計2025年底完工。

另外，士林「中山北路都更案」、內湖「環山路A案」將在今年取得建照，並公開銷售，總計力麒今年推案量體達260億元。展望後續，還有北投「大業路都更案」、信義「富陽街危老案」、永和「永和都更案」、內湖「環山路B案」將續在2024~2026年取得建照後推出。





▲「松江企業總部」預計2025年完工。（圖／記者項瀚攝）

《地產詹哥老實說》EP209／無效政策打出「買房排隊、配貨亂象」 新一波緊箍咒要來了嗎？