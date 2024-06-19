比建商入手價低！　神岡低調富豪砸4.7億買南七期土地

記者陳筱惠／台中報導

南屯區橫跨台中市五期、八期、七期重劃區，也因開發完整素地相當稀有，隨著外圍重劃區推案熱烈，近期不少建商回歸市中心購地推案，才剛傳出建商單價207萬元砸重金獵地南七期婚宴會館，隨後自然人富豪以單坪最高單價155萬、總價4.7億元也搶進。

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▲才剛傳出建商一坪207萬元砸重金獵進南七期土地，隨後自然人富豪以單坪最高單價155萬、總價4.7億元也搶進。（圖／記者陳筱惠攝）

位於南屯區向學路、大川街口，一塊過去一直未被開發的素地，4塊地號近期分別以單坪價155萬元、150萬元購入，經查，4地共計313坪、總價4.7億元，拆算每坪單價落在151萬元。

▲南屯區近期成為大小開發商與自然人獵地熱區。（圖／記者陳筱惠攝）



實際走訪，該地已被白色圍籬圍繞，隔一條街為郵局大樓，左右兩側為透天別墅，基地對面則是汽車旅館。不過知情人士表示，該地基本上沒有開發計畫，一路都是荒地，過去曾經租售並行，如今市況不錯，才賣出好價格。而近期單元重劃區也出現不少傳產業者，以自然人名義購進300坪以內的土地，也成為另類台中土地增溫的推手。

經查，新任地主為神岡區的神秘富豪，查詢戶籍地則是一間販售炒飯、炒麵的小型在地餐飲，對此21世紀不動產資深經理沈政興表示：「國聚建設才在轉角以每坪207萬元買進千坪基地，以此次交易來看，一坪土地少了57萬元，其實相當划算。」





▲實際走訪，該地已被白色圍籬圍繞，隔一條街為郵局大樓，左右兩側為透天別墅。（圖／記者陳筱惠攝）

沈政興進一步解釋：「兩塊地雖然面積差5倍，臨路條件也不同，但都同屬高容積的商業用地，單價一坪差距57萬元，確實相當驚人，而自然人又無開發商背景買進，推測將有望改為小型商場、小型商旅，距離文心森林公園與捷運站都不遠，具備發展條件。」

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