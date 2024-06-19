輝達效應延燒　信義：千坪土地成市場新寵

▲萬物皆AI時代來臨，許多科技企業主競相購置土地，建置企業總部。（示意圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

萬物皆AI時代來臨，許多科技企業主競相購置土地，建置企業總部，像輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前也宣布要在台灣蓋企業總部及研發中心。信義全球資產專家觀察，千坪大型土地躍居商用市場新寵，而觀察內科500坪以上土地交易，2018年至今總銷達202億元。

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人工智慧（AI）狂潮來襲，科技大廠興建算力中心、數據中心等大型商用不動產需求紛紛出籠，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前也宣布擴大投資台灣，建置企業總部及AI研發中心，使得全台千坪大型土地躍居商用市場新寵。

以台北市來說，內科土地交易相對大，信義全球資產統計實價登錄資料，2018年至今內科土地交易量達433億元，觀察在建商獵地、產業自用需求支撐下，500坪以上土地交易升溫，內科這段時間以來500坪以上土地交易量達202億元。

▲林三智觀察，千坪大型土地躍居商用市場新寵。（示意圖／記者陳筱惠攝）

信義全球資產總經理林三智分析，萬物皆AI的時代來臨，企業主競相購置可整合各事業體的企業總部，但也有企業對大樓軟硬體配置、格局規劃有特殊要求，或希望將總部外觀風格結合自身企業文化，買土地自建總部大樓更符合企業需求。

林三智表示，內科舊宗段、潭美段有較多的土地新供給，未來還有捷運環狀線東環段加持，投資題材旺盛，吸引產業持續進駐，包括代工大廠緯創去年斥資62.5億元於舊宗段興建新總部大樓，今年再投20.84億元取得潭美段五小段土地地上權。

國內科技產業興盛，也帶動股市表現，再進一步帶動房市動能。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，股市大漲對房市往往有帶動信心的效果，「這波帶動指數上揚的要角包括晶圓大廠與科技業，更是台灣股民最愛的公司，連老牌的ETF0050都衝到187塊，不少股民身家跟著同步走揚。」

曾敬德回顧，1987~1989股市大多頭，股市從1千餘點漲到1989年收盤9600餘點，當時台北市房價也隨之大漲，而2019年台股站穩萬點後，不斷有題材股翻倍上漲，2024到6月中台股更一舉突破2萬3千點，半年大漲超過5千點，預售案場逐漸看到股市投資獲利的買盤。

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