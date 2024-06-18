5月房地合一稅收62億　台中繳出10.9億奪回稅收王

▲5月全台個人房地合一稅收共計62億元，年增率高達86%，同時也創下歷年5月的同期新高。（圖／記者陳筱惠攝）



記者陳筱惠／台中報導

5月全台個人房地合一稅收共計62億元，年增率高達86%，同時也創下歷年5月的同期新高，台中市則是連續2月被新北超車後，重回房地合一稅收王，反映當前市場交易狀況熱絡，信義房屋專家表示這反映賣的人多且房價大漲後繳的稅也多。

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統計顯示，5月的房地合一稅收62億元，創下2024年單月新高，同時也是歷年5月的同期新高，個人房地合一稅收最多的是台中市的10.9億元，年增82%，其次緊追在後是新北市的10.5億元，年增率則高達92%。

▲5月全台個人房地合一稅統計表。

高雄市則是稅收9億元，年增115%，台北市稅收8.8億元年增85%，桃園市稅收7.2億元，年增率最高達到158%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「房地合一稅收快速增加，主要還是2016年後買進的不動產，近年價格出現大漲，且出售時適用房地合一稅的數量逐漸增加，再加上今年房市交易狀況暢旺，漲價多、適用房地合一稅的交易量體大，就帶動個人的房地合一稅收大增。」

▲台中市連續2月被新北超車後，重回房地合一稅收王。（圖／記者陳筱惠攝）

正心不動產估價師事務所所長黃昭閔表示：「目前正好是一個房市循環，以台中來說，沿著74環線一路從北屯到西南屯再到烏日，推案量有感增多，但以疫情前房價來說房價不過2字頭，如今房價已有倍數成長。」

黃昭閔補充：「再從2016年實施的房地合一稅來看，至今正巧是碰上當時購屋族已達到6年連續自住400萬元免稅額度的優惠波段，不少民眾認為，房市高點居高思危，乾脆獲利出場。」

不管是買預售或是新成屋階段，這2年房價漲勢太猛，獲利即便有45%重稅，也不是太大的影響。也有代銷業者說：「以前在台中蛋白區買房一坪24萬元的區域，現在都要倒過來一坪變42萬元，而且變成常態。」

▲2016年後買進出售的屋主，房地合一稅可能會變成交易最重的稅負，建議民眾應該提前做好節稅規劃。（圖／記者陳筱惠攝）

曾敬德提醒：「個人房地合一稅收持續拉高，反映賣的人多且房價大漲後繳的稅也多，2016年後買進出售的屋主，房地合一稅可能會變成交易最重的稅負，建議民眾應該提前做好節稅規劃。」

包括換屋族可以一買一賣重購退稅，或者利用自用連續設籍滿6年400萬免稅額度的優惠，不過購屋人須留意節稅等相關規定，並且保留好裝修等單據、金流與合約資料，日後若遇到查稅才有相關證明。

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