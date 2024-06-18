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5月房地合一稅收62億　台中繳出10.9億奪回稅收王

▲▼帶看,帶看示意圖,廚房,兒童房,建案,模型,房市, 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲5月全台個人房地合一稅收共計62億元，年增率高達86%，同時也創下歷年5月的同期新高。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

5月全台個人房地合一稅收共計62億元，年增率高達86%，同時也創下歷年5月的同期新高，台中市則是連續2月被新北超車後，重回房地合一稅收王，反映當前市場交易狀況熱絡，信義房屋專家表示這反映賣的人多且房價大漲後繳的稅也多。

《地產詹哥老實說》EP209／無效政策打出「買房排隊、配貨亂象」　新一波緊箍咒要來了嗎？

統計顯示，5月的房地合一稅收62億元，創下2024年單月新高，同時也是歷年5月的同期新高，個人房地合一稅收最多的是台中市的10.9億元，年增82%，其次緊追在後是新北市的10.5億元，年增率則高達92%。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲5月全台個人房地合一稅統計表。

高雄市則是稅收9億元，年增115%，台北市稅收8.8億元年增85%，桃園市稅收7.2億元，年增率最高達到158%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「房地合一稅收快速增加，主要還是2016年後買進的不動產，近年價格出現大漲，且出售時適用房地合一稅的數量逐漸增加，再加上今年房市交易狀況暢旺，漲價多、適用房地合一稅的交易量體大，就帶動個人的房地合一稅收大增。」

▲▼七期鳥瞰,市政路鳥瞰,房市鳥瞰,台中鳥瞰 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中市連續2月被新北超車後，重回房地合一稅收王。（圖／記者陳筱惠攝）

正心不動產估價師事務所所長黃昭閔表示：「目前正好是一個房市循環，以台中來說，沿著74環線一路從北屯到西南屯再到烏日，推案量有感增多，但以疫情前房價來說房價不過2字頭，如今房價已有倍數成長。」

黃昭閔補充：「再從2016年實施的房地合一稅來看，至今正巧是碰上當時購屋族已達到6年連續自住400萬元免稅額度的優惠波段，不少民眾認為，房市高點居高思危，乾脆獲利出場。」

不管是買預售或是新成屋階段，這2年房價漲勢太猛，獲利即便有45%重稅，也不是太大的影響。也有代銷業者說：「以前在台中蛋白區買房一坪24萬元的區域，現在都要倒過來一坪變42萬元，而且變成常態。」

▲▼史密斯華倫斯基Smith & Wollensky牛排館，CBD時代廣場,鳥瞰,七期,單元二 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲2016年後買進出售的屋主，房地合一稅可能會變成交易最重的稅負，建議民眾應該提前做好節稅規劃。（圖／記者陳筱惠攝）

曾敬德提醒：「個人房地合一稅收持續拉高，反映賣的人多且房價大漲後繳的稅也多，2016年後買進出售的屋主，房地合一稅可能會變成交易最重的稅負，建議民眾應該提前做好節稅規劃。」

包括換屋族可以一買一賣重購退稅，或者利用自用連續設籍滿6年400萬免稅額度的優惠，不過購屋人須留意節稅等相關規定，並且保留好裝修等單據、金流與合約資料，日後若遇到查稅才有相關證明。

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關鍵字：房地合一台中市房價稅收交易熱絡房地合一稅新北交易買賣房市房價信義房屋

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