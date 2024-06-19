台南土地標售進帳43億　遠雄單坪120萬成交創新高　

▲台南市地政局19日舉辦土地標售，標售狀況相當踴躍。（圖／台南市地政局提供）

記者張雅雲／高雄報導

房市買氣旺帶動土地標售熱度，台南市地政局19日舉辦土地標售，標售狀況相當踴躍，共有44標封參與投標，標售總金額約為43.53億元，平均溢價率37.41%，其中，遠雄建設標下中西區星鑽段1467坪土地，換算單價120萬元，創台南地價新高。

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台南市地政局舉行今年首次土地聯合標售，共計18標18筆土地，標售總底價約為34.57億元，19日吸引44標封參與投標，標售狀況相當踴躍，共標出12標共12筆土地，標售總金額約為43.53億餘元，平均溢價率37.41%。

其中1標中國城暨運河星鑽地區星鑽段土地，位於中西區，面積達1467坪，因地段精華共吸引3組人馬投標，最終由遠雄建設以總價17.61億元得標，換算單價達120萬元，為此次得標土地中單、總價最高，也高於之前百慶建設以單價108萬元入手的地王紀錄，再創台南地價新高。

遠雄建設發言人謝清林指出，該地預計規劃超高樓，詳細細節尚在規劃中，預計最快 2027年Q1推案，2032年可完工。

▲九份子2筆土地，各吸引7組人馬競標，是此次競爭最激烈的區段。（圖／記者張雅雲攝）

台南市不動產開發公會理事長郭建志表示，畢竟台南市區素地有限，遠雄用未來價搶標展現勢在必得的決心，由於中西區成交價已有5字頭價格，未來開價可望站上6字頭。

而最多人搶標的九份子2筆土地，各吸引7組人馬競標，是此次競爭最激烈的區段。其中國安段1515地號，因面積較小、總價較低，競標激烈，面積236坪，總價約7352萬元，溢價率為本次最高的55.19%，換算單價31萬元，由大大電子股份得標。

九份子另一筆土地溢價率也達27%，總價6.94億元，換算地價46萬元，由陳姓自然人得標。

▲台南市地政局土地標售結果。（ETtoday製表）

此次標售，茂德機構總裁張高祥以個人名義，一口氣入手永康鹽行2筆土地，成交價分別為2.38與2億元，單價均為53萬元，溢價率31%，再添南台灣土地庫存。

郭建志表示，標售的土地只要完整、面積夠大，都吸引建商願意出手搶標，像是九份子、鹽行在此次土地價格定錨後，未來推案開價也要4字頭起跳。

富住通商用不動產研展部主任許值瑋分析，此次脫標率66.67%，永康鹽行共5筆土地標出4筆，要不是其中1筆土地，因光洲建設投標資格不符成廢標，否則應全數標出，整體來看，目前土地市場熱度超高，吸引建商積極進場。

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