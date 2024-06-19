ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

台南土地標售進帳43億　遠雄單坪120萬成交創新高　

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲台南市地政局19日舉辦土地標售，標售狀況相當踴躍。（圖／台南市地政局提供）

記者張雅雲／高雄報導

房市買氣旺帶動土地標售熱度，台南市地政局19日舉辦土地標售，標售狀況相當踴躍，共有44標封參與投標，標售總金額約為43.53億元，平均溢價率37.41%，其中，遠雄建設標下中西區星鑽段1467坪土地，換算單價120萬元，創台南地價新高。

《地產詹哥老實說》EP210／房貸聰明理財　內行傳授：寬限期無上限、科目四成數不受限

台南市地政局舉行今年首次土地聯合標售，共計18標18筆土地，標售總底價約為34.57億元，19日吸引44標封參與投標，標售狀況相當踴躍，共標出12標共12筆土地，標售總金額約為43.53億餘元，平均溢價率37.41%。

其中1標中國城暨運河星鑽地區星鑽段土地，位於中西區，面積達1467坪，因地段精華共吸引3組人馬投標，最終由遠雄建設以總價17.61億元得標，換算單價達120萬元，為此次得標土地中單、總價最高，也高於之前百慶建設以單價108萬元入手的地王紀錄，再創台南地價新高。

遠雄建設發言人謝清林指出，該地預計規劃超高樓，詳細細節尚在規劃中，預計最快 2027年Q1推案，2032年可完工。

▲▼台南,安南,九份子,重劃區,水上運動中心,房價,1字頭,3字頭,全民運動中心 。（圖／記者張雅雲攝）

▲九份子2筆土地，各吸引7組人馬競標，是此次競爭最激烈的區段。（圖／記者張雅雲攝）

台南市不動產開發公會理事長郭建志表示，畢竟台南市區素地有限，遠雄用未來價搶標展現勢在必得的決心，由於中西區成交價已有5字頭價格，未來開價可望站上6字頭。

而最多人搶標的九份子2筆土地，各吸引7組人馬競標，是此次競爭最激烈的區段。其中國安段1515地號，因面積較小、總價較低，競標激烈，面積236坪，總價約7352萬元，溢價率為本次最高的55.19%，換算單價31萬元，由大大電子股份得標。

九份子另一筆土地溢價率也達27%，總價6.94億元，換算地價46萬元，由陳姓自然人得標。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲台南市地政局土地標售結果。（ETtoday製表）

此次標售，茂德機構總裁張高祥以個人名義，一口氣入手永康鹽行2筆土地，成交價分別為2.38與2億元，單價均為53萬元，溢價率31%，再添南台灣土地庫存。

郭建志表示，標售的土地只要完整、面積夠大，都吸引建商願意出手搶標，像是九份子、鹽行在此次土地價格定錨後，未來推案開價也要4字頭起跳。

富住通商用不動產研展部主任許值瑋分析，此次脫標率66.67%，永康鹽行共5筆土地標出4筆，要不是其中1筆土地，因光洲建設投標資格不符成廢標，否則應全數標出，整體來看，目前土地市場熱度超高，吸引建商積極進場。

《地產詹哥老實說》EP210／房貸聰明理財　內行傳授：寬限期無上限、科目四成數不受限

關鍵字：台南土地標售遠雄鹽行星鑽

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台南土地標售進帳43億　遠雄單坪120萬成交創新高　

房市買氣旺帶動土地標售熱度，台南市地政局19日舉辦土地標售，標售狀況相當踴躍，共有44標封參與投標，標售總金額約為43.53億元，平均溢價率37.41%，其中，遠雄建設標下中西區星鑽段1467坪土地，換算單價120萬元，創台南地價新高。

51分鐘前

帶動大南方！AI產業專區落腳沙崙　鄉民嗨喊：以後比價竹北

行政院長卓榮泰日前造訪沙崙智慧綠能科學城，宣布台灣第一個人工智慧產業專區將在台南高鐵特定區周遭設立，推動AI產業化與產業AI化，從沙崙開始，這一消息一出便引發了網友的熱烈討論，紛紛表示，「大台南起飛、AI台南、AI發大財」。

1小時前

台中社宅再+780戶！西屯國安二三期動土　首創創業房型

台中市政府積極興建台中共好社宅，繼西屯中央公園好宅、東區干城好宅開工後，今天西屯國安二三期好宅今（19）日舉行動土典禮，預計118年完工，提供780 戶住宅。市長盧秀燕表示，台中社宅進度超前，目前市府完工加上興辦中的社宅已邁入7368戶，將以1萬戶為目標加速推進。

1小時前

耕建築、李天鐸攜手打造「耕心冉冉」　詮釋「會呼吸的建築」新設計

誰能夠詮釋什麼是「會呼吸的建築」？大概只有建築大師李天鐸才做的到，住在綠意盎然的天母優越地段，感受陽光、空氣、水的自然循環，演繹出高品質的生活質感；耕建築近期公開銷售的「耕心冉冉」雖然是改建案，但不受容積率限制，盡情運用巧思打造優質空間，讓整座建築基地充滿生氣的居住氛圍。

1小時前

新北1區房價6字頭「房仲驚呆」　大台北人道走廊-1

新北市全台人口數最多，部分地區房價節節高升，五股區洲子洋地區最近房價已經站上6字頭，讓網友感嘆不已。

1小時前

輝達效應延燒　信義：千坪土地成市場新寵

萬物皆AI時代來臨，許多科技企業主競相購置土地，建置企業總部，像輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前也宣布要在台灣蓋企業總部及研發中心。信義全球資產專家觀察，千坪大型土地躍居商用市場新寵，而觀察內科500坪以上土地交易，2018年至今總銷達202億元。

1小時前

高雄透天底價65萬吸13組人搶　在地洩：出租3.6年打平房價

日前高雄市中心有間透天因清償債務遭法拍，一拍底價僅65萬元，引來13組人馬搶標，最後得標者加價153萬元入手，拍定價達218萬元，第一拍就拍出。專家表示，應是看好租金投報率。

2小時前

比建商入手價低！　神岡低調富豪砸4.7億買南七期土地

南屯區橫跨台中市五期、八期、七期重劃區，也因開發完整素地相當稀有，隨著外圍重劃區推案熱烈，近期不少建商回歸市中心購地推案，才剛傳出建商單價207萬元砸重金獵地南七期婚宴會館，隨後自然人富豪以單坪最高單價155萬、總價4.7億元也搶進。

2小時前

雅房「只有沙發不附床」限租女！眼尖網友見1異狀喊怪怪的

在外租屋時，民眾通常會注意房東提供哪些基本設施，然而有時租屋會暗藏風險。新加坡一則租屋消息近日引發網友熱議，屋主張貼房源照片，指出每月租金730新幣（約新台幣1.7萬元），包含水電與WiFi費用，可是並不提供床，還僅限女性承租。眼尖網友卻發現照片中鏡子反射一名上身赤裸的男子，引發眾人疑慮。

3小時前

北市4社宅招租961戶！　6／27申請截止

台北市內湖區、萬華區、文山區和信義區的4處社會住宅，日前已開放民眾申請，招租戶數總計達961戶，申請截止時間是6月27日下午5點，另外也針對家庭年所得，提供3千到1萬1千元的租金分級補貼。

4小時前

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

廚房禁忌多！「這幾種現象」千萬..

台中5年12間餐廳被建商吃下　..

新竹「晴空匯」再傳火警！烤箱冒..

水湳首發案完工　一查連「特殊交..

距輝達南港辦公室僅5分鐘！　全..

房貸聰明理財　內行傳授：寬限期..

雅房「只有沙發不附床」限租女！..

基隆「被山包圍的星巴克」1.1..

媽寶男要女友「扛房貸」屋歸他名..

看懂就來不及了！　沙鹿預售屋交..

ETtoday房產雲

最新新聞more

台南土地標售進帳43億　遠雄單..

AI產業專區落腳沙崙　鄉民嗨喊..

社宅再+780戶！西屯國安二三..

「會呼吸的建築」耕建築、李天鐸..

新北1區房價6字頭「房仲驚呆」..

輝達效應延燒　信義：千坪土地成..

高雄透天底價65萬吸13組人搶..

比建商入手價低！　神岡低調富豪..

雅房「只有沙發不附床」限租女！..

北市4社宅招租961戶！　6／..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366