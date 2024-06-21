打造東區新門戶！「台鐵南港調車場」都更案動土　總投資300億

▲台鐵南港調車場都更案基地交通便捷四通八達，占地共1.64萬坪。（圖／交通部臺灣鐵路管理局提供）
記者陳致平／台北報導
南港房市近期話題不斷，全台最大公辦都更案「台鐵南港調車場」18日正式舉行開工典禮，台鐵公司南港調車場都市更新案緊臨市民大道，占地面積約1.64萬坪，總投資金額高達台幣300億，都更新後的總價值超過千億元，預計2029年完工。
「台鐵南港調車場」為台鐵公司為活化原台鐵南港調車場土地，與國泰人壽、三商美邦人壽、華泰大飯店、國泰建設、國泰商旅投資成立的南港國際一、二股份有限公司，共同推動的都市更新案。
「台鐵南港調車場」地點位於松山車站通往四鐵共構的南港車站及台北流行音樂中心的主動線上，並鄰近於捷運松山站與捷運昆陽站之間，交通便捷，地域完整。
▼台鐵南港調車場都更案位於南港車站、台北流行音樂中心的主動線上。（圖／台鐵公司提供）
「台鐵南港調車場」更導入大型商業機能及辦公大樓、300多間房的飯店及影城、500多戶住宅、台北市政府公益設施等多元複合式機能，可滿足辦公、居住、遊樂、休憩等多元需求，帶動周邊商業蓬勃發展。
全案規劃開發總樓地板面積逾15萬坪的多用途使用區，包括商辦、住宅及飯店，包括5棟商辦、3棟住宅、1棟飯店，其中住宅部分採中小坪數規劃，住宅方面，規劃坪數為24-40坪，兩到三房，目前開價尚未定案，預計今年Q4公開。
此外，特別值得注意的是該案話題性十足，「台鐵南港調車場」鄰近輝達（NVIDIA）即將進駐的「潤泰玉成大樓」，因此尚未公開就受到各界關注。
今年台鐵改制為國營公司，轉型後法令鬆綁不受國產法限制，台鐵公司導入全新開發方式，預計下半年將推出臺中市復 興路、臺北市安東街、基隆市光明路及高雄市自立路等新4大招商案件，希望能接續南港公辦都更案，進一步共創資產開發效益，提供民眾更好的服務。
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