25年沒洗水塔！打開驚見內壁全是繡泥　水質如泰奶「還有蟲在爬」

▲馬來西亞一個25年未清洗的水塔打開後居然鏽跡斑斑，塔內的水顏色也像泰奶一樣，十分噁心。（圖／翻攝自TikTok）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一家專門負責清洗水塔的公司在TikTok上傳影片，展示了一個25年來未曾被清洗的水塔，只見水塔打開後，內壁早已嚴重生鏽，積滿了厚厚的銹泥，就連水塔內的水也如同泰奶般渾濁，讓許多網友震驚不已。

綜合當地媒體報導，從現場畫面可見，這個水塔的外表看起來還十分嶄新，不過當負責清洗水塔的員工打開水塔後，赫然發現水箱牆壁佈滿鏽跡，長年的累積造成鏽泥堆積，員工不得不用鐵棍用力刮，才得以將厚厚的繡泥刮下。

水塔惡劣的內部環境也讓存水變得骯髒無比，顏色就如同泰奶般渾濁，水質令人堪憂。拍攝這段影片的洗水塔公司Sevenstar表示，他們在看到這樣的情況後，非常質疑這些水該如何被飲用，更恐怖的是，住在當地的居民居然每天都在喝這些髒水，而且已經喝了25年。

事後，Sevenstar還抽取了一些樣本，透過顯微鏡去觀察水樣本中的狀況，顯示水塔裡的水滿是各種細菌和微生物，而這些微生物在水里像蟲一樣蠕動的畫面也令人不寒而慄。

這段影片曝光後，迅速吸引了不少網友的廣泛討論。許多人紛紛表示要馬上檢查和清洗自家的水塔，而Sevenstar也在藉此提醒民眾，定期清洗水箱對於保障飲用水安全至關重要，並建議無論是高樓公寓或家庭住宅，都應每年進行一次徹底的水箱清洗，以防止水質受到污染，保障家人的健康。