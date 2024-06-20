商用不動產完工量大　皇鼎：黃仁勳效應消除憂「供給過剩」

▲皇鼎今（20日）召開股東會，該公司今年有4大案完工入帳，總銷約60億元。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

未來幾年商用不動產完工量大，不免讓人擔心供過於求，但皇鼎（5533）總經理曹羅方表示，近日輝達執行長黃仁勳一台，似乎把這項疑慮解決了，且回歸本質，除了外資、鮭魚返鄉，403大地震後也逼出許多本土廠辦換新需求。

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皇鼎股東會後，總經理曹羅方接受媒體訪問時表示，過去皇鼎以先建後售為主，但市場瞬息萬變，像是第二戶限貸、囤房稅2.0等政策可能都對成屋有些影響，所以未來將視個案情況，推出預售，目前皇鼎推案商用不動產比例較高，長遠來看會朝向商用、住宅各半佈局。

近年政府政策「打住不打商」，商用市場相當被看好，但在許多開發商陸續投入之下，未來也可能將出現供給爆量、需求跟不上的狀況。

曹羅方說：「這幾年一直有人在講，未來新供給量大的問題，但有的時候好像是『多擔心』了，近日輝達執行長黃仁勳一來，帶起外資進駐台灣的需求，好像供需問題又解決了。」

回歸本質，曹羅方強調，商辦與廠辦不同，廠辦有實際放置機具需求，產品需具備耐重條件等等，另外廠辦市場的需求方不只外資、鮭魚返鄉的台商，觀察在403大地震後，國內許多廠房也開始思考換新，就算要自地重建，這過程中也需要找個地方繼續營運。

▲403大地震後，國內許多廠房也開始思考換新。（圖為「環宇科技」／記者項瀚攝）

關於飯店事業，在過去相繼出售內湖「富信大飯店」、汐止「富信大飯店本館」、台中「富信大飯店」後，手上還有台北富信、台南富信、台南富華，而台中富信則是售後回租持續經營。曹羅方說，未來仍會持續經營飯店事業，主要原因是希望在不動產不景氣的時候，也能有穩定的現金流。

皇鼎去年營收37.64億元，年減22％主要是因2022年公司處分資產，基期墊高所致；稅後純益8.89億元，EPS（每股純益）3.12元，低於前一年度3.56元。會中並通過配發1.2元現金股利，也是平公司12年來2011年以來最高紀錄。

皇鼎預期今年有4案完工，包括三重「皇鼎麗園」總銷22億元、內湖商辦「財星科技」23億元、台南「立人名邸」6.1億元、文山「靜心園」8.2億元。另外，汐止「環宇科技」、「富貴名邸」手上則有少部分餘屋。

▲皇鼎預期今年有4案完工，總銷約60億元。（表／記者項瀚製）

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